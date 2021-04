Personen, die trotz geltender Ausgangssperre, müssen mit einemrechnen ( Überblick: Diese Fahrten sind nach 22 Uhr noch erlaubt ). Denn die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte: "Wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus touristischem Anlass reisen möchte, sollte lieber umbuchen oder umplanen." Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ist in betroffenen Landkreisen "zwischen 22 Uhr und 5 Uhr der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt". Ausdrücklich sind "auch öffentliche Verkehrsmittel von der Ausgangsbeschränkung erfasst". ( Weitere Infos zum drohenden Reisechaos lesen Sie hier – kostenpflichtig