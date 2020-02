View this post on Instagram

Ich weiß ja nicht wie ihr das seht und Panik in Bezug auf den Corona-Virus ist bestimmt nicht das richtige, aber Vorsicht und Rücksicht für sich und andere, ist bestimmt ratsam. Erst recht wenn man im eigenen Umfeld, schwangere, alte oder chronisch kranke Familienmitglieder hat. Das trifft alles auf mich zu - deshalb habe ich mich entschlossen, öffentliche Events, Messen oder Flüge in der nächsten Zeit umzulegen und nach hinten zu verschieben. Hoffentlich bleiben möglichst viele gesund! 🙏🏽#saftyfirst #coronavirus #händewaschen #desinfizieren #verantwortung