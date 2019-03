Sidney Industries hat ein neues Zuhause! Mit dem Werk79 will PS Profi und Tuner Sidney Hoffmann in Dortmund Kley eine Anlaufstelle für Autofans jeden Alters bieten. Kunden und Fans können hier ab sofort die neuesten Projekte bewundern, ihr eigenes Auto tunen lassen, Merchandise kaufen oder einfach nur abchillen. In der Zukunft sind noch eine Gaming-Ecke und ein eigenes Café geplant. AUTO BILD hat sich das Werk79 schon mal genauer angeschaut und beantwortet die wichtigsten Fragen!

Wie weit ist der Umbau? Kann ich schon vorbeikommen?

Merchandise ist am Start: Egal ob Hoodies, Shirts, Schlüsselanhänger, Gürtel oder Caps. April 2018 fleißig dabei die Gebäude umzubauen und das riesige Gelände auf Vordermann zu bringen. Der Showroom mit der zweiten Ebene, die Merchandise-Ecke und die zweigeteilte Werkstatt sind weitestgehend fertig. Alle Leute sind ab sofort herzlich Willkommen, ganz egal ob Kunde oder Fan. Sidney und sein Team sind schon seitfleißig dabei die Gebäude umzubauen und das riesige Gelände auf Vordermann zu bringen. Dermit der zweiten Ebene, dieund diesind weitestgehend fertig. Alle Leute sind ab sofort herzlich Willkommen, ganz egal ob Kunde oder Fan.

Wichtig ist nur, dass sich an die Öffnungszeiten gehalten wird. Die sind von Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr. Nicht zu vergessen: Zwischen 13:00 und 14:00 Uhr ist Mittagspause – auch Sidney muss zwischendurch mal etwas essen. Samstags und sonntags ist geschlossen – allerdings verrät Sidney, dass während der Saison viele verschiedene Events wie "Cars & Coffee" und andere geplant sind.

Wie ist die Anfahrt? Gibt es genügend Parkplätze?

6000 Quadratmeter großen Gelände genügend Platz für alle. Parkplätze gibt es mehr als genug! Aber Vorsicht mit ultratiefen Autos, die Einfahrt muss langsam und mit dem richtigen Winkel genommen werden. Die Anfahrt zur Brandschachtstraße 14 kann für Nicht-Dortmunder etwas kompliziert sein. Das Da das Werk79 ursprünglich mal ein Volvo-Autohaus war, ist auf dem übergroßen Gelände genügend Platz für alle.gibt es mehr als genug! Aber Vorsicht mitAutos, die Einfahrt muss langsam und mit dem richtigen Winkel genommen werden. Diezur Brandschachtstraße 14 kann für Nicht-Dortmunder etwas kompliziert sein. Das Navi hat uns zum benachbarten Ikea-Parkplatz dirigiert.

Welche Autos stehen im Showroom?

Das VW-Golf-1-Projekt ist laut Sidney erstmal abgeschlossen. gläsernen Showroom nennt Sidney "Cube", er war ein Grund warum Sidney das Werk79 unbedingt haben wollte. Aus der Vogelperspektive hat das Gebäude genau die Umrisse von Sidneys Logo. Drinnen stehen immer mehrere seiner Fahrzeuge aus. Bei unserem Besuch waren der Monkey Moto-Beetle, der Porsche 911 GT3 Touring, der Porsche 911 (997) Turbo Liberty Walk, das neue Beetle Cabrio, der Nissan Skyline R32 GT-R, der VW Golf 1 und der Beetle RSI Nummer 25 von 250 vor Ort. Sidney verspricht aber, dass immer unterschiedliche Projekte ausgestellt werden. Dennennt Sidney "", er war ein Grund warum Sidney das Werk79 unbedingt haben wollte. Aus der Vogelperspektive hat das Gebäude genau die Umrisse von Sidneys Logo. Drinnen stehen immer mehrere seiner Fahrzeuge aus. Bei unserem Besuch waren der, der, der, das neue, der, derund derNummer 25 von 250 vor Ort. Sidney verspricht aber, dass immer unterschiedliche Projekte ausgestellt werden.

Außerdem befindet sich dort die Service-Annahme und eine Ecke mit Merchandise, in der Fans Hoodies, Shirts und Caps von RWB, Monkey Moto oder der neuen Südafrika-Kollektion kaufen können.

Was ist noch geplant im Werk79?

Events wie "Cars & Coffee" oder womöglich auch ein Teilemarkt am Wochenende sind nur eine Idee, die Sidney hat. Als echter Kaffeefreak möchte Sidney im Werk79 sein hauseigenes Café integrieren. Dort soll es neben Kaffee auch gleich noch die weltbesten Zimtschnecken geben.

Gaming-Ecke mit verschiedenen Rennsitzen in Planung, in der stundenlang gezockt werden kann. In der Werkstatt gibt es neben den Ecken für Kunden- und Projektfahrzeuge jetzt auch eine Monkey Moto-Abteilung, denn in Zukunft will Sidney mehr Oldtimer-Restaurierungen sollen ab sofort angeboten werden – mit einem VW Käfer Cabrio hat Sidney schon den ersten Auftrag am Start. Zusätzlich ist einemit verschiedenen Rennsitzen in Planung, in der stundenlang gezockt werden kann. In der Werkstatt gibt es neben den Ecken fürundjetzt auch eine Monkey Moto-Abteilung, denn in Zukunft will Sidney mehr Motorräder umbauen. Auchsollen ab sofort angeboten werden – mit einemhat Sidney schon den ersten Auftrag am Start.

Wann ist die Eröffnung und wird es eine Feier geben?

Im Gespräch mit AUTO BILD betont Sindey, dass alle Autofans ab sofort im Werk79 vorbeischauen können. Bleibt nur noch die Frage nach der Eröffnungsfeier: Wenn es nach Sidney ginge, könnte es sofort losgehen! Aktuell fehlen allerdings noch letzte Genehmigungen der Stadt Dortmund. Wenn alles gutgeht, könnte das Werk79 im Mai 2019 offiziell eröffnet werden. Dann, das verspricht der PS Profi, soll es eine fette Party geben, die das komplette Wochenende andauert.