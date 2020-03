D

Flucht vor der Polizei: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen bei Rotlicht entgegen der Fahrtrichtung in Berlin-Kreuzberg. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an und führen ins Clanmilieu. pic.twitter.com/11t5Oy430X — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 3, 2020

ie Bilder sind schockierend: Mit hohem Tempo rast das schwarze Coupé auf der falschen Fahrbahn in eine Kreuzung an der Karl-Marx-Allee, rammt erst ein Taxi und dann das Fahrrad einer 25-Jährigen, die gerade noch abspringen kann. Anschließend laufen mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen davon. Zu sehen auf einem Video vom 22. Dezember 2019, das die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am 3. März 2020 auf Twitter veröffentlichte und mit dem nun offenbar die Fahndung nach den Flüchtigen intensiviert werden soll.