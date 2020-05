as ist kein normales Präsent!Blumen gab es noch obendrauf! Und, was schenken Sie ihrer Mutter zum Muttertag?

In Portugal wird Muttertag bereits am 3. Mai, also eine Woche früher als in Deutschland, gefeiert. Dieses Jahr hat es sich Cristiano Ronaldo nicht nehmen lassen, seiner Mama ein besonders großes Geschenk zu machen. Auf Instagram postete die 65-jährige Maria Dolores dos Santos Aveiro (2,2 Millionen Follower) ein Foto. Darauf zu sehen:Dazu schreibt sie: "Vielen Dank an meine Kinder für die Geschenke, die ich heute bekommen habe. Einen schönen Muttertag an alle Mütter!"