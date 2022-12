Auch sollte der Cupra in dieser kurzen Zeit noch keines seiner 300 Pferde eingebüßt haben, die den Ateca auf Wunsch in 5,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Dies macht unter anderem das serienmäßige Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe möglich, über das die 400 Newtonmeter Drehmoment bei Bedarf auch an beide Achsen weitergeleitet werden. Denn das 4Drive-Allradsystem gehört beim Cupra Ateca zur Grundausrüstung.