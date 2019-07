Cupra Ateca Tuning: Speed Buster

A b Werk kommt der Cupra Ateca mit 300 PS und 400 Nm maximalem Drehmoment. Wem die Leistung nicht reicht, der schaut bei Tuner Speed Buster vorbei, der den Zweiliter-Turbo auf knapp 400 PS pusht! b Werk kommt dermitund. Wem die Leistung nicht reicht, der schaut beivorbei, der den Zweiliter-Turbo aufpusht!

Knapp 400 PS und über 500 Nm

Speed Buster verbaut in seinem äußerlich unveränderten Cupra Ateca die Tuning-Box CTRs, die Eingriff auf die Motorsteuerung nimmt. So lassen sich aus dem aufgeladenen Zweiliter-Vierzylinder-Benziner nochmal 88 PS und 122 Newtonmeter extra kitzeln. Macht in Summe also 388 PS und stattliche 522 Newtonmeter Drehmoment. Wie nachdrücklich der Cupra Ateca nach der Kur beschleunigt, ist noch nicht bekannt. Schon der normale knacht die 100-km/h-Marke in nur knapp über fünf Sekunden. Die Speed-Buster-Version dürfte wahrscheinlich in den niedrigen 4er-Bereich vordringen.