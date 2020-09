C

upras erstes eigenes Modell, der Formentor , ist ab sofort in der "First Edition" bestellbar. Die ersten Exemplare werden im Oktober 2020 ausgeliefert. Das Sondermodell kommt mit einem 310 PS und 400 Nm starken Zweiliter-Benziner, Siebengang-DSG, Allrad und ordentlich Ausstattung. Dazu gehören Voll-LED-Scheinwerfer, eine Dreizonen-Klimaautomatik und das Fahrerassistenzpaket XL. Das Paket umfasst unter anderem den Auspark- und den Pre-Crash-Assistenten, der schon vor einem Unfall die Fenster schließt und die Sicherheitsgurte strafft.. Das Portal vergleicht die Rabatte, die verschiedene Vertragshändler auf Neu-, Jahres- und Vorführwagen gewähren. Aktuell gibt es den Formentor zwar nur in einer Ausstattung und mit einem Motor – ab Marktstart werden dort aber auch der Plug-in-Hybrid und weitere Varianten zu finden sein.