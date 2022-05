Auch knapp zwei Jahre später hat sich daran nicht viel geändert. Aktuell ist der Cupra Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive DSG mit einem Bruttolistenpreis von 53.820 Euro bereits ab 299 Euro netto im Monat zu haben.

Die Gesamtleasingkosten hängen von der gewählten Laufzeit sowie der jährlichen Fahrleistung ab. In der Konfiguration mit der günstigsten Rate, die bei diesem sparneuwagen.de-Deal angeboten wird, belaufen sich die Gesamtkosten für Geschäftskunden bei einer Leasingdauer von vier Jahren und 10.000 Freikilometern pro Jahr inklusive Überführungskosten auf 15.183,93 Euro netto (299 Euro mal 48 Monate plus 831,93 Euro).

Wer sich nur zwei Jahre an den Formentor binden will, aber beispielsweise 25.000 Kilometer im Jahr fährt, der muss angesichts der monatlichen Rate von 429 Euro netto Gesamtleasingkosten in Höhe von 11.127,93 Euro netto (429 Euro mal 24 Monate plus 831,93 Euro) einplanen. Ein absolutes Highlight dieses Angebots: Die Cupra-Modelle sind trotz Chipkrise und Lieferengpässen sofort verfügbar.