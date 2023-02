Mit dem Cupra Formentor haben die Spanier 2020 ein wahres Erfolgsmodell präsentiert. 32.639 Mal wurde der Formentor 2022 in Deutschland laut Seat neu zugelassen. Grund dafür sind unter anderem das exotisch, sportliche Design und die breite Motoren-Palette. In der Basis leistet der Cupra 150 PS und fährt mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Der Preis liegt bei mindestens 35.530 Euro. Für Geschätfskunden wird es dank eines attraktiven Leasing-Deals deutlich günstiger!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Cupra Formentor 1.5 TSI mit 150 PS für nur 119 Euro netto im Leasing . Dafür kann das beliebte24 Monate und jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Doch diese Konditionen lassen sich individuell anpassen. Die Vertragslaufzeit kann auf 36 oder 48 Monate angehoben werden. Und die jährlichen Freikilometer lassen sich in 5000er-Schritten auf bis zu 30.000 aufstocken.

Zwei Jahre Cupra Formentor für 3898 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 1042,02 Euro netto beachten. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 3898,02 Euro netto (24 mal 119 Euro plus 1042,02 Euro).