Der Cupra ist die neueste Ergänzung in unserem Dauertest-Fuhrpark, rollt im besseren VZ-Trimm, aber keineswegs voll ausgestattet in die AUTO BILD-Garage. Heißt: Sportsitze, Sitzheizung und weitere Feinheiten wie die umlaufende Ambientebeleuchtung sind an Bord, elektrische Heckklappe oder Ledersitze aber zum Beispiel nicht.