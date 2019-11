Die Amazon Black Friday-Schnäppchen mit teilweise über 50 Prozent Rabatt starten täglich vom 22. bis 29. November 2019. Die "Angebote des Tages", welche wechselnde Top-Produkte aus nahezu allen Kategorien beinhalten, gelten immer ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden, solange der Vorrat reicht. Die größte Auswahl an Produkten und die höchsten Rabatte gibt es natürlich an den beiden Top-Verkaufstagen, dem Black Friday (29. November) und dem abschließenden Cyber Monday (2. Dezember).

Black Friday Woche: Top-Deals des Tages

AUTO BILD hält für Sie die Augen offen und schaut sich auf Amazon nach den besten Angeboten des Tages für Autofahrer um. Insgesamt wird Amazon während der Black Friday Woche und an den Top-Verkaufstagen Black Friday und Cyber Monday über 55.000 Tagesdeals mit bis zu 50 Prozent Rabatt anbieten – darunter auch Amazon-Geräte wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle. Aber auch andere O nline-Riesen wie eBay, Media Markt, Saturn und Otto beteiligen sich an der Rabattschlacht um den Black Friday. Wir informieren Sie hier über die besten Amazon Black Friday Woche-Angebote und updaten diesen Artikel ständig. Verpassen Sie keine Schnäppchen – e gal ob Dashcams, Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, Navigationsgeräte, E-Bikes, Motorradzubehör, Einparkhilfen oder Rückfahrkameras.

Cyber Monday: Woher kommt der Tag?

Der Cyber Monday stammt eigentlich aus den USA. Er findet dort immer am Montag nach Thanksgiving statt und hat sich über die Jahre in vielen Ländern als Online-Weihnachtsshopping-Event etabliert. Amazon hat den Cyber Monday erstmals 2010 nach Deutschland geholt. Seitdem freuen sich Kunden auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt und nutzen die Chance, schon jetzt zu besonders günstigen Preisen (Weihnachts-)Geschenke für ihre Liebsten zu ergattern. Zum Start jedes Cyber Week-Angebots zeigt Amazon auf der Produkt-Detailseite die neuen Preise und die – soweit verfügbar – unverbindliche Preisempfehlung an. Ein Kunde kann also zum vorherigen Amazon-Preis, oder wenn vorhanden, auch zur UVP vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.



Black Friday Woche 2019: Alle Termine rund um den Tag

Die Amazon Black Friday Woche findet wieder als Countdown-Woche vor dem Cyber Monday (02. Dezember 2019) statt. Der Black Friday (29. November 2019) findet jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt.

Amazon Black Friday Woche: 22. bis 29. November 2019

Black Friday 2019: 29. November 2019, bis 24 Uhr

Cyber Monday 2019: 2. Dezember 2019 bis 24 Uhr