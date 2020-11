Nach dem Black Friday ist vor dem Cyber Monday: Die Deals-Schlacht geht in die finale Runde. Und auch am Cyber Monday warten wieder interessante Angebote rund ums Thema Auto.

Zum Cyber Monday kann man sich wieder auf allerhand Angebote und Schnäppchen bei Amazon, eBay und Co. freuen. Den ganzen Tag gibt es attraktive Deals zu Spitzenpreisen. AUTO BILD hat die besten Cyber Monday-Deals rund um das Thema Auto herausgesucht.

Top-Deals am Cyber Monday (30. November)

• Dr. Wack A1 Speed Wax Plus 3: Im Im AUTO BILD-Autowachs-Test schnitt das Produkt von Dr. Wack am besten ab und sicherte sich den Testsieg. Es überzeugte vor allem in den Disziplinen Wasserabweisung und Farbauffrischung auf ganzer Linie. Auch Auftragen und Abpolieren klappten mühelos. Im Cyber Monday-Deal bei Amazon gibt es das Wachs gerade für rund 14 Euro.

• Dr. Wack P21S Felgenreiniger: Im Im Felgenreiniger-Test von AUTO BILD holte er sich die Bestnote und den Testsieg. Und zwar vor allem wegen seiner Reinigungsleistung: Er schaffte es als Einziger, schon beim Eintauchtest eine komplett saubere Fläche zu hinterlassen. Am Cyber Monday ist er bei Amazon von üblicherweise 18 Euro auf rund 14 Euro heruntergesetzt.

• Lampen von Philips und Osram: Wer noch Leuchtmittel fürs Auto sucht, hat am Cyber Monday Glück, denn Amazon hat viele H4- und H7-Lampen im Angebot. Die Markenprodukte von Philips und Osram sind teilweise bis zu 60 Prozent günstiger.

• Pflegeprodukte von Sonax: Felgenreiniger, Lederpflege, Cockpitspray – bei Amazon sind viele Autopflegeprodukte von Markenhersteller Sonax zum günstigen Angebotspreis zu haben. Reinschauen lohnt sich:

Die besten Cyber Monday-Deals bei Amazon

Cyber Monday-Deals am 30.11. Dr. Wack - A1 Speed Wax Plus 3 Preis: 17,01 Euro Angebotspreis*: 13,61 Euro Amazon Auto Echo Preis: 58,48 Euro Angebotspreis*: 34,11 Euro Dr. Wack P21S Felgenreiniger Preis: 16,56 Euro Angebotspreis*: 14,19 Euro Philips WhiteVision Xenon-Effekt H4 Preis: 17,03 Euro Angebotspreis*: 12,00 Euro Philips XtremeVision H4 Preis: 18,05 Euro Angebotspreis*: 15,32 Euro *Stand: 27.November *Stand: 27.November Nach der Deals-Schlacht in der vergangenen Woche holt Amazon am Cyber Monday zum finalen Rundumschlag aus. Neben vielen Angeboten und Aktionen gibt es wieder im Minutentakt neue Blitz-Deals. AUTO BILD hat sich umgeschaut und die besten Schnäppchen bei Amazon herausgesucht:

Cyber Monday-Angebote bei eBay

Auch bei eBay gibt es am Cyber Monday wieder haufenweise Deals und Angebote. So locken unter anderem bei Produkten aus den Kategorien "Haus & Garten", "Spielzeug" und "Fashion" bis zu 30 Euro Rabatt. Dazu muss lediglich der Gutscheincode "POWERMONDAY20" an der Kasse eingegeben werden. Die Aktions startet am Cyber Monday (30. November) um 8 Uhr morgens und läuft bis 23.59 Uhr. Wichtig: Der Code kann pro Person nur einmal eingelöst werden.

Wann ist Cyber Monday?

Der Cyber Monday ist traditionell der Montag nach dem Black Friday, also auch gleichzeitig der Montag nach dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag. In diesem Jahr fällt der Cyber Monday auf den 30. November. Von 0 Uhr bis 23:59 Uhr gibt es zahlreiche Deals und Schnäppchen bei vielen (Online-)Händlern.

Woher kommt der Cyber Monday?

Der Cyber Monday stammt eigentlich aus den USA. Er findet dort immer am Montag nach Thanksgiving statt und hat sich über die Jahre in vielen Ländern als Online-Weihnachtsshopping-Event etabliert. Amazon hat den Cyber Monday erstmals 2010 nach Deutschland geholt. Seitdem freuen sich Kunden auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt und nutzen die Chance, zu besonders günstigen Preisen (Weihnachts-)Geschenke für ihre Liebsten zu ergattern.