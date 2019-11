Grundsätzlich kann auf so gut wie jedes Auto ein Dachzelt montiert werden. Dabei ist es entscheidend, den richtigen Dachträger und das dazu passende Dachzelt auszuwählen. Um letzteres zu finden, muss die Dachlast des Autos ermittelt werden. Die steht im Normalfall im Handbuch des Pkws. Wer keine Daten dazu findet, sollte den Fahrzeughersteller kontaktieren. Bei den meisten Autos liegt die Dachlast bei 50 bis 75 Kilogramm . Als nächstes müssen Dachträger gefunden werden, die zum Fahrzeugmodell passen. Manche Autos haben schon eine Reling oder Fixpunkte, an denen die Querträger angebracht werden können.Der TÜV SÜD rät, nur geprüfte Dachträger zu kaufen. Pressesprecher Vincenzo Luca sagt: "Dabei gibt es keine gesetzlichen Anforderungen, da es sich hierbei im weitesten Sinne um Ladung handelt." Jedoch gäbe es die DIN 75302, welche Anforderungen und Prüfverfahren für Dachlastträger definiere.

Laut Gesetzgeber muss jeder Autohersteller eineangeben, die steht üblicherweise im Handbuch. In der Regel liegt die Dachlast. Ein Dachzelt wiegt ungefähr zwischen 35 und 85 Kilogramm. Daraus resultiert ein Problem: Offiziell kann ein Dachzelt nur transportiert, aber nicht benutzt werden. Denn sobald jemand in einem Dachzelt schläft, wird die Dachlast überschritten. Aber: Die Dachlast gibt nur jenes Gewicht an, das maximal auf dem Auto transportiert werden kann.Das heißt: Es wird kein Unterschied zwischen der Dachbeladung, mit der man noch sicher fahren kann und jener, die das Auto bei Stillstand aushält. Und somit gibt es auch keinen zweiten Maximalwert, mit wie viel Kilogramm das Dach eines stehenden Autos belastet werden darf. Autohersteller geben somit keine Garantie , wenn ein Dachzelt genutzt undt die Dachlast überschritten wird, und ein Schaden entsteht.Das Dachzelt selbst sollte mit ausreichend vielen Querträgern für eine gleichmäßige Verteilung der Last auf der Dachrehling sorgen. Als Richtwert sind etwa alle 70 bis 80 Zentimeter in Ordnung.

Die Befestigung ist beim Dachzelt das A und O. Um es zu montieren, werden Querträger oder Autodachträger benötigt. Am einfachsten ist es, wenn man seinen Autohersteller nach passenden Dachträger fragt. So ist man auf der sicheren Seite. Aber es gibt auch Dachzelte-Hersteller, die passende Dachträger anfertigen. Das Dachzelt selbst hat mindestens zwei Profilschienen aus Stahl oder Aluminium . Entweder sind diese im Boden eingelassen oder von außen am Boden angeschraubt. Mit Beschlägen, die in die Schienen hineingeschoben werden, wird das Dachzelt an den Querträgern oder den Dachträgern montiert. In der Regel reichen zwei davon aus. Bei Offroad-Fahrten sind mindestens drei oder mehr empfehlenswert, denn dann kann sich das Gewicht besser verteilen.Die Anzahl der Querträger oder Dachträger ist auch von der Größe des Dachzelts abhängig. Umso größer das Zelt ist, desto mehr Quer- oder Dachträger sind ratsam.