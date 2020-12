eniger Leistung, weniger Zylinder als der Vorgänger:Zwar nicht mit einem Sechszylinder , dafür aber einer ordentlichen Leistungssteigerung auf 348 PS und einer Klappenauspuffanlage mit mehr Biss in der Stimme. Dazu hebt der Schweizer Tuner auch die Höchstgeschwindigkeit an.

Die Endrohre messen jeweils 114 Millimeter und sind Keramik-beschichtet. ©Dähler Design & Technik GmbH

Diedas Drehmoment steigt um 50 auf jetzt 500 Nm. Fahrleistungen gibt der Tuner nicht an. Die serienmäßig 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h dürfte der Allradler aber locker pulverisieren, ebenso wie die 4,7 des 306 PS starken AMG A 35.Eine Auspuffanlage, wahlweise mit Klappensteuerung, schärft den Klang nach . Dähler hält noch weitere Performance-relevante Teile wie Gewindefahrwerk, Tieferlegungsfedern, Sportbremsbeläge und Stahlflex-Bremsleitungen bereit. Für die Optik sind Leichtmetallfelgen in bis zu 20 Zoll im Programm. Wer will, kann auch das Interieur mit Leder und Alcantara aufwerten.die Vmax-Aufhebung kostet 1646 Euro. Für die Abgasanlage mit Klappensteuerung werden 3625 Euro fällig. Die Preise für den BMW M135i xDrive beginnen aktuell bei 48.253 Euro.