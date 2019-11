Daimler die Aktionäre. Bei dem Event, bei dem der Autohersteller regelmäßig Investoren wie Analysten über Geschäftslage und Zukunftspläne informiert, stimmte Daimler die Anteilseigner auf unruhige Zeiten ein: Der Mercedes-Hersteller kündigte einen Personalabbau und das Einfrieren der Investitionen an, um den anhaltenden Gewinnschwund entgegenzuwirken. Bis Ende 2022 solle die Pkw-Sparte 14. November 2019 mit. Dazu sollten im Management und außerhalb der Produktion Stellen abgebaut werden. (Reuters/brü) Am Kapitalmarkttag irritiertedie Aktionäre. Bei dem Event, bei dem der Autohersteller regelmäßig Investoren wie Analysten über Geschäftslage und Zukunftspläne informiert, stimmte Daimler die Anteilseigner auf unruhige Zeiten ein: Der Mercedes-Hersteller kündigte einenund dasan, um den anhaltenden Gewinnschwund entgegenzuwirken. Bis Ende 2022 solle die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars mehr als eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen, teilte Daimler ammit. Dazu sollten im Management und außerhalb der Produktionwerden.

Einfrieren der Daimler-Investitionen

Die Investitionen und Entwicklungsausgaben werden auf dem Niveau von 2019 eingefroren, kündigte Daimler an. Gleichzeitig werde der Wandel zu Elektroautos den Daimler-Gewinn in den kommenden beiden Jahren belasten, so der Hersteller. Mercedes-Benz Cars und Vans könne damit 2020 eine Rendite von mindestens vier Prozent erreichen, ein Wert, der von Analysten als eher niedrig eingeschätzt wird. Diese Rate soll bis 2022 auf mindestens sechs Prozent steigen, bereinigt um Zölle. Auch im Lkw-Geschäft in Europa sollen die Kosten bis Ende 2022 um 550 Millionen Euro sinken.

Entwicklung der Daimler-Aktie

Die Aktien von Daimler fielen um bis zu 4,7 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 51,04 Euro, erholten sich im weiteren Handel leicht und notierten am Nachmittag bei 51,90 Euro, ein Minus von knapp drei Prozent. "Es wird erst schlechter, bevor es besser werden kann", kommentierten die Aktien-Analysten der US-Investmentbank Jefferies die Daimler-Pläne. Zur Kursentwicklung der Daimler-Aktie 2019: Seit Jahresbeginn hat das Papier um 13,2 Prozent zugelegt, auf Monatsfrist um 10,4 Prozent. Das Daimler-Jahreshoch stand bei 60 Euro, das Jahrestief bei 40,31 Euro. Für 2019 schüttete Daimler pro Aktie eine Dividende von 3,25 Euro aus, das entspräche beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von rund 6,25 Prozent.