Dashcams werden bei den Autofahrern immer beliebter. Der Markt der kleinen Autokameras wächst rasant – angefangen bei sehr einfachen Modellen für 35 Euro bis hin zu Premium-Kameras für über 250 Euro. Doch selbst die teuerste Dashcam bringt nichts, wenn sie nicht die Funktionen erfüllt, die man sich wünscht. Die AUTO BILD-Kaufberatung klärt, worauf es bei der Dashcam wirklich ankommt und für wen sich welche Funktionen lohnen. Welche Modelle wirklich gut sind, lesen Sie in unserem Dashcam-Test.

Wie gut man einzelne Details auf den Bildern einer Videokamera erkennen kann, hängt vor allem von der Höhe der Auflösung ab. Die meisten Dashcams, die aktuell am Markt sind, liefern Full HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) – weniger sollte es nicht sein. Einige Dashcams unterstützen auch höhere Auflösungen als Full HD.

Bildrate: Die Bildrate beträgt meist 30 Bilder pro Sekunde, bei einigen Modellen auch 60 Bilder pro Sekunde. Eine höhere Bildrate ist grundsätzlich empfehlenswert, denn bei einer Bildrate von 30 Bildern oder weniger pro Sekunde kann die Aufnahme mitunter ruckelig wirken. Wichtig zu wissen: In der Regel ist die volle Auflösung einer Dashcam nur in Zusammenhang mit einer niedrigeren Bildrate nutzbar.

Bildwinkel: Bei Dashcams kommt es darauf an, wie weit der Aufnahmewinkel ist – kurzum: Je breiter der Aufnahmewinkel, desto mehr ist auch vom Fahrbahnrand erkennbar. Es gibt dabei Panorama-Dashcams mit extremen Weitwinkel-Linsen die es erlauben bis zu 180 Grad abzudecken. In der Regel sind Bildwinkel um 140 Grad jedoch ausreichend.

Display: Damit die Dashcam nicht mehr ablenkt als hilft, sollte das Display dimmbar und/oder abschaltbar sein. Das ist vor allem bei Dunkelheit wichtig, damit der Fahrer nicht geblendet wird. Im besten Fall kann die Kamera das Display automatisch entsprechend der Lichtverhältnisse dimmen und abschalten.

Befestigung: Es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten für Dashcams: entweder mit einem Saugnapf oder sie werden geklebt. Die Saugnapf-Halterungen sind am flexibelsten, denn damit kann die Dashcam auch in anderen Autos angebracht werden, und sie kann jederzeit entfernt werden. Allerdings sitzen sie manchmal nicht sehr fest, wodurch das Bild ruckelig werden kann. Klebe-Befestigungen lassen sich meist nur schwer wieder lösen und hinterlassen oft Rückstände, die mit speziellem Entferner beseitigt werden müssen. Dafür sitzt hier die Kamera besonders fest und ruckelt nicht.

Die wichtigste Funktion der Dashcam ist die Notfall-Aufnahme. Dafür hat sie einen sogenannten G-Sensor. Wenn dieser hohe G-Kräfte verzeichnet, wird die aktuelle Aufnahme automatisch und schreibgeschützt gespeichert. Außerdem gibt es einen Knopf an der Dashcam, der bei Betätigung ebenfalls die aktuelle und ggf. vorangegangene oder folgende Aufnahme sperrt. Auch wenn es kaum noch Dashcams auf dem Markt gibt, die diese Funktionen nicht bieten, sollten Sie sich vorab vergewissern, dass die Kamera darüber verfügt.

Dashcams filmen in sogenannten Loops. Dabei werden einzelne Sequenzen einer bestimmten Dauer aufgezeichnet (z.B. eine Minute). Ist der Speicher voll, werden die Aufnahmen überschrieben - mit Ausnahme der gesperrten Dateien. Bei vielen Kameras lässt sich die Länge der Videoschleife einstellen, einige ermöglichen auch dauerhafte Aufnahmen. Hier könnte es allerdings rechtliche Probleme geben, denn die "permanente anlasslose Aufzeichnung" verstößt gegen das Datenschutzrecht (siehe " Rechtslage "). Wer auf Nummer sicher gehen will, dass die Aufnahmen im Notfall verwertbar sind, kauft eine Dashcam, die ausschließlich in Loops filmt.