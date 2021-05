Zwar ist der Dethleffs kein Coupé, haucht dem eher biederen Segment aber eine Portion Frische ein.Das richtige Modell. Allein die beiden luftgefederten Pilotsitze sind eine Schau. Sanft schwingend und so gemütlich, dass man gar nicht mehr aufstehen möchte. Das gelegentliche Kompressor-Gebrumm stört aber. Auch die fast luftzugfrei arbeitende Warmwasserheizung von Alde nervt in der Aufheizphase mit Geräuschen – bringt den Dethleffs aber zügig und gleichmäßig auf Temperatur.Ein schlüssiges. Dabei lässt sich der hintere Bereich gleich doppelt unterteilen. So fungiert die Badezimmertür auch als Raumteiler zur Küche. Vor dem Schlafzimmer im Heck gibt es eine weitere Schiebetür – falls sich ein Reisender schon mal zur Ruhe betten möchte. Bad und separate Dusche bleiben weiter zugänglich. Leider gibt es dort eine Stufe – Achtung, Stolpergefahr.

Das Schlafzimmer ist schön gemacht mit (etwas kleinem, aber gemütlichem)in den Kleiderschränken rechts und links vom Kopfende. Unterm Bett warten noch zwei Schubladen, unterm Dach zwei Staufächer. Im Bad gibt es sowohl(hinter einer Spiegelfläche steckt der Zulauf für die Alde-Heizung) und Unterschrank. Die in der Mitte eingebaute Küche ist mit üppig dimensioniertem Dreiflammenherd, Spüle mit edlem Wasserhahn und reichlich Stauraum in offenen wie geschlossenen Ablagen. Der Unterschrank besitzt einen Auszug mit zwei Mülleimern; daneben befinden sich drei Schubladen, die obere mit Besteckeinsatz. Alle vier besitzen eine zentrale Verriegelung, die auf Knopfdruck vor einem Herausschnellen während der Fahrt schützt. Ebenfalls gut: Kühl- und Eisschrank-Kombination mit beidseitigen Anschlägen – die Türen öffnen nach rechts und links.Nicht ganz so sportlich, wie er aussieht, trotzdembei immerhin knapp acht Meter Länge. Das ESP funktioniert vorbildlich. 140 PS reichen zwar, mit 160 PS fühlt man sich aber besser motorisiert.

Auch der Malibu ist für gesellige Runden jederzeit zu haben. Der Zusatzsitz rechts macht die Runde komplett. ©Sven Krieger / AUTO BILD

Malibu I 490 LE Stärken Schwächen – Innen- und Außenoptik wie aus einem Guss – Als 3,5-Tonner mit Komfort-Ausstattung kaum Zuladung – Wohltemperierte Interieurgestaltung – Serienmäßig nur mit 120-PS-Diesel – Vorbildliche Qualität des Möbelbaus – Sehr langer Hecküberhang – Viele Staumöglichkeiten, gut nutzbarer Doppelboden – Lange Aufpreisliste – Sehr bequeme Betten – Sicheres Fahrverhalten, optimierte Sicht nach vorn

Herstellerangaben Dethleffs Malibu Technische Daten Motorisierung MultiJet 2 160 MultiJet 2 160 Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 118 (160) bei 3500 118 (160) bei 3500 Nm bei U/min 380 bei 1750 380 bei 1750 Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (>3,5 to) 100 km/h (>3,5 to) Getriebe Sechsgang manuell Neunstufen-Wandlerautomatik Antrieb Vorderrad Vorderrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel + 19 l AdBlue 90 l/Diesel + 19 l AdBlue Anhängelast gebremst/ungebremst 1750/750 kg 1800/750 kg Länge/Breite/Höhe 7810/2330/2980 mm 7500/2270/2940 mm Radstand 4500 mm 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS RTM/RTM/RTM Wandstärke Wand/Dach/Boden 34/35/43 mm 33/33/33 mm Fenster 6 5 Dachhauben 6 4 Herd Gas, 3 Flammen Gas, 3 Flammen Kühlschrank/Eisfach 177/35 l 153/29 l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 Heizung Alde Compact 3020 HE Truma Combi 6 Steckdosen 12V/230 V/USB 1/7/2 1/4/1 Leuchten 55 42 Aufbaubatterie 2x 12V/95 Ah 12V/80 Ah Frischwassertank 166 l 125 l Abwassertank 156 l 90 l Gasvorrat 2x 11 kg 2x 11 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6 D Euro 6 D Steuer pro Jahr 240 Euro 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 401/2084 Euro 401/2084 Euro Werkstattintervalle nach Anzeige nach Anzeige Garantie Basis/Durchrostung 2/8 Jahre 2/8 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/6 Jahre 2/10 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 89.984 Euro 82.340 Euro Testwagenpreis 120.281 Euro 105.450 Euro

Geradezu. Solidere Scharniere und Klappenverschlüsse haben wir zum Beispiel selten gesehen. Die Klappen selbst wirken weniger massig als beim Dethleffs, nicht aber weniger stabil. Leichtbau lässt grüßen. Der. An der Abtrennung zum Schlafzimmer sind federbelastete Knäufe, die man ziehen muss, um die Tür zu öffnen. Das ist sehr stabil. Ebenfalls gut: Die Rückwände in den Deckenstaufächern sind mit Mikrofaser bespannt. Und bei den Betten sind die Kopfteile (natürlich) verstellbar. Klar, dass der Fernseher nicht einfach an der Wand hängt. Er wartet in einem Auszug hinter dem Zusatzsitz auf seinen Einsatz. Zudem gibt es genügend robuste Jackenhaken, einen sehr einfachen und effizienten Hubbett-Verschluss und einen Doppelboden, der neben der frostsicheren Unterbringung der Tanks auch noch eine Durchlademöglichkeit nach innen bietet. Was will man mehr?Sehr handlich für so einen Brummer. Der, und das spürt man deutlich. Er fühlt sich griffiger an und lässt sich besser dirigieren. Trotz komfortabler Federung kommt er ohne große Wankbewegungen aus. ESP und Bremsen funktionieren ausgezeichnet.Ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Der Dethleffs wirkt auf den ersten Blick sportiver. Das handlichere Fahrgefühl bietet aber der Malibu. Er ist schlanker und sehniger, ohne dass es innen eng wird. Der Dethleffs hält mit üppigem Platzangebot und modernem Interieur dagegen.