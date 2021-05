nterwegs in nur 60 Sekunden eine knusprige Pizza zaubern? Bitte schön, mit dem Camping-Pizzaofen kein Problem. Oder doch lieber auf dem Auszieh-Grill klassisch die Wurst braten? Zum Start der Campingsaison stellt AUTO BILD REISEMOBIL mehr als 20 coole Zubehörartikel vor. Natürlich kann man sich auch mit normalen Küchenutensilien oder Baumarkt-Material behelfen. Aber wer mehr als einen einmaligen Ausflug plant,. Das breite Sortiment vonund übertrifft das Angebot von Amazon und Co. bei Weitem.

Solides Sonnensegel: Das Kuppeldach des Mauritius Premium soll Wassersackbildung bei Regen verhindern. ©Mauritius

Einen kompletten Portfolio-Überblick erhalten Interessenten in den Katalogen der Camping-Spezialisten. Sie erscheinen immer zu Beginn des Jahres in Auflagen von mehreren Hunderttausend Exemplaren, um Lust auf die neue Saison zu machen. Die Kataloge werden direkt an Kunden verschickt oder sind in Fachgeschäften erhältlich. Als digitale Version lassen sie sich auch bequem online durchstöbern. So können Camping-Fans entspannt auf dem heimischen Sofa von der neuesten Anschaffung träumen. Das riesige Angebot reicht vom 50-Cent-Ersatzteil bis hin zum über 8000 Euro teuren Power-Generator., die den nötigen Strom fürs autonome Campen liefern. Außerdem gibt es zahlreiche Extras für die immer beliebter werdenden Campingbusse , wie etwa Markisen. Und: Auch beim Campingzubehör sind immer mehr nachhaltige und umweltfreundliche Produkte erhältlich.