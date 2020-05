Dethleffs Trend Edition T 7057 EB: Wohnmobil-Test

E insteigermodelle sind nicht unbedingt nur für Anfänger in Sachen insteigermodelle sind nicht unbedingt nur für Anfänger in Sachen Wohnmobil interessant. Auch alte Hasen, die gern kühl rechnen, können bei ihnen auf ihre Kosten kommen. Schließlich bieten sie oft erhebliche Preisvorteile durch eine erweiterte Grundausstattung. Diese orientiert sich an den Bedürfnissen der Reisemobil-Gemeinde und beinhaltet besonders häufig georderte Sicherheits- und Komfort-Extras. Für die Hersteller lohnt sich das trotzdem, denn solcherart vorkonfigurierte Reisemobile bedeuten auf die hohe kalkulierte Stückzahl Einsparungen in der Fertigung. Zudem wird für sie oft nur eine reduzierte Auswahl an weiteren Sonderausstattungen geboten – oder gleich ganze Ausstattungspakete, die dann einen zusätzlichen Preisvorteil bieten. Wenn dazu noch leichte Bedienbarkeit, angenehme Interieurgestaltung und eine praxisnahe Grundrissauswahl kommen, fällt der Einstieg oder Umstieg leicht. Ein gutes Beispiel aus dieser Kategorie ist unser Testwagen. Der kommt mit Queensbett oder in zwei Einzelbett-Varianten. Wir nehmen davon die längere, den T 7057 EB.

Moderne Gestaltung eines klassischen Teilintegrierten

Durch das serienmäßige Aufstell­-Panoramafenster ist es schön hell. Das ist er: Auf den ersten Blick ein ganz klassischer Teilintegrierter mit Zwei-Personen-Zuschnitt. Rechts neben der 70 Zentimeter breiten Aufbautür lädt eine L-Sitzgruppe mit Seitenbank und verstellbarem Tisch zum Verweilen ein. An sie schließt fahrerseitig eine Winkelküche mit drei Schubladen sowie Decken- und Unterschrank an. Dreiflammen-Gaskocher und Spüle sind hier zusammengefasst, jedoch durch einen Metallsteg voneinander geteilt. Dadurch lässt sich die Einheit nicht leichter reinigen als in komplett getrennter Anordnung – Vorteil verschenkt. Gegenüber steht eine große Kühl-Gefrier-Kombi mit AES und Staufach darunter. Darauf folgt der WC-Raum mit Waschbecken, ordentlichem Hochschrank und reichlich Handtuchhaltern. Ist seine Tür nach vorn geschlossen, entsteht ein Ankleidebereich vorm Bett. Die geräumige Dusche steht gegenüber separat. Ihre Kunststoff-Faltwände werden durch ein einklickbares Netz vor Fußtritten schlaftrunkener Reisemobilisten geschützt, die es sich im Bett bequem gemacht haben. Das bietet Lattenroste, Siebenzonen-Kaltschaummatratzen und unter beiden Fußenden Kleiderschränke. Auf den zweiten Blick fällt die moderne Gestaltung mit hellem Boden in Dielenoptik und anthrazitfarbenen Wänden auf – toll!

Der Umgang mit dem 7,41-Meter-Mobil fällt leicht