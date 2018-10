Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wurde am 18. Juni 2018 festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. Die Ermittler sahen Verdunklungsgefahr, weil Stadler möglicherweise gegen einen Mitarbeiter vorgehen wollte, der gegen ihn ausgesagt haben soll. Zwei Tage später ließ sich der 55-Jährige auf eigenen Wunsch als Audi-Markenchef und VW-Vorstand beurlauben. Am 2. Oktober 2018 teilte Volkswagen mit, dass man Stadler "mit sofortiger Wirkung" von seinen Ämtern als Vorstandsmitglied der Volkswagen AG und als Vorstandschef von Audi entbunden habe. Stadlers Ära bei VW fand nach rund 28 Jahren Tätigkeit ihr Ende. Schon am 11. Juni hatte die Münchner Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Spitzenmanager eingeleitet und seine Wohnung durchsucht. Sie legt ihm und einem nicht genannten Audi-Vorstand "Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung" zur Last. Die beiden hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in den europäischen Verkehr gebracht.



Die Zahl der Beschuldigten bei Audi ist damit laut Staatsanwaltschaft auf 20 gestiegen. Neben Stadler sitzt auch ein ehemaliger Chef der Audi-Motorenentwicklung in Untersuchungshaft. Einer seiner früheren Mitarbeiter bei Audi in Neckarsulm war nach mehreren Monaten U-Haft freigekommen. Das KBA hat für 216.000 Audi-Diesel einen Rückruf angeordnet, zuletzt ging es um rund 60.000 Exemplare der Oberklasse-Typen A6 und A7, laut BILD am SONNTAG könnte auch ein Rückruf für den A8 fällig werden.