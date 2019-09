Deutschlands beste Autofahrer 2019 Partner

Abo-Modelle für Neuwagen sind auf dem Weg, sich als Alternative zu Kauf, Finanzierung und Leasing zu etablieren. Und was ist ein Auto-Abo? Eine Art Neuwagen-Flatrate. Abonnenten erhalten bei Anbietern wie like2drive für eine fixe Monatsrate ein neues Fahrzeug inklusive aller Kosten für Zulassung, Versicherung, Steuern und Wartung. Nur tanken müssen Kunden noch selbst. Anders als beim Leasing gibt es keine Anzahlung und Schlussrate – die Kosten sind absolut planbar. Zudem ist man nicht über viele Jahre an einen Vertrag gebunden. Diese Flexibilität kommt vor allem bei jüngeren Menschen gut an. Buchen können Kunden das Auto-Abo ganz bequem im Internet. So bietet like2drive zum Beispiel den Seat Ibiza Xcellence mit einer Vertragslaufzeit von sechs Monaten für eine monatliche Rate von 249 Euro (15.000 Freikilometer) an. Gegen eine einmalige Zahlung wird das Fahrzeug sogar vor die Haustür geliefert und wieder abgeholt. Weitere Abo-Angebote und Infos gibt es unter www.like2drive.de