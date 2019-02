Die Autos von US-Präsident Donald Trump

A ls "großen Sieg" bezeichnete Donald Trump jüngst die 700-Millionen-Investition Volkswagens zum Bau von E-Autos im VW-Werk in Chattanooga. Der US-Präsident zeigte sich offenbar besänftigt ob der Bemühungen des deutschen Auto-Riesen, die Elektroautofertigung in den USA zu forcieren. Ein paar Wochen zuvor hatte Trump noch heftig gegen die deutsche Autoindustrie gewettert, mit zusätzlichen Zöllen auf Importautos gedroht. Die USA seien in der Vergangenheit unfair von internationalen Handelspartnern behandelt worden, begründete Trump den möglichen Schritt. ls "großen Sieg" bezeichnete Donald Trump jüngst die 700-Millionen-Investition Volkswagens zum Bau von E-Autos im VW-Werk in Chattanooga. Der US-Präsident zeigte sich offenbar besänftigt ob der Bemühungen des deutschen Auto-Riesen, die Elektroautofertigung in den USA zu forcieren. Ein paar Wochen zuvor hatte Trump noch heftig gegen die deutsche Autoindustrie gewettert, mit zusätzlichen Zöllen auf Importautos gedroht. Die USA seien in der Vergangenheit unfair von internationalen Handelspartnern behandelt worden, begründete Trump den möglichen Schritt. Mercedes musste als plakatives Beispiel herhalten. " America first" ist der Leitsatz des US-Präsidenten.

Der amerikanische Präsident fährt gerne Mercedes

Nach der Scheidung 1992 ging der Wagen an Trumps Ex-Frau Ivana.

Das galt offenbar noch nicht, als Trump noch als Privatmann im Auto unterwegs war. Während er heute nur noch in staatlichen Fahrzeugen chauffiert wird, hegte er damals eine Vorliebe für Fahrzeuge aus Deutschland und Großbritannien. Zum Beispiel für einen Mercedes SLR McLaren aus dem Jahr 2003. Auch einen Rolls-Royce Phantom soll der mächtige Unternehmer, der heute US-Präsident ist, besitzen. Seine Familie fährt ebenfalls nicht nur amerikanisch. So gehört Tochter Tiffany Trump etwa einen schwarzer Audi S5 , Sohn Donald Trump Jr. besitzt einen roten Toyota Land Cruiser aus dem Jahr 1972, und von Tochter Ivanka und Ehemann Jared existiert ein Bild in einem Mercedes-Cabrio aus den späten 50er-Jahren.

Trump-Benz in der deutschen Provinz