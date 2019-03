D

as Image einer Marke ist das wichtigste Kapital des Herstellers. Wir, die Kunden, assoziieren mit jeder Marke bestimmte Eigenschaften. Der eine Autohersteller steht für gediegenen Luxus, der andere für sportliches Fahren und der dritte für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf dieses Image achten wir Kunden bei unseren Kaufentscheidungen, bewusst oder unbewusst. Diesmal haben wir Sie gefragt, wer das beste Image in der Peripherie der großen Autohersteller hat. Also in den Bereichen, mit denen wir Autofahrer tagtäglich in Kontakt kommen. Reifenhersteller, Tankstellen , Versicherungen. Sie sind, wenn man so will, die heimlichen Helden unserer Autowelt. Ihre Erfahrungswerte, liebe Leser, sind die Basis dieser Studie – und zeigen, dass Qualität keine Momentaufnahme ist. Die meisten Marken auf den vorderen Plätzen genießen bei Ihnen seit Jahren einen guten Ruf . Ihre Favoriten in 33 Klassen. Welche Marken das Vertrauen der AUTO BILD-Leser genießen, erfahren Sie in der Bildergalerie