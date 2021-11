Welche Versicherer bieten ein gutes Leistungspaket zu einem fairen Preis? Das Vergleichsportal Verivox hat für AUTO BILD Versicherungstarife von rund 70 verschiedenen Anbietern ausgewertet. Noch bis zum 30. November können Autofahrer ihre laufende Kfz-Versicherung kündigen und zum Jahreswechsel den Anbieter wechseln . Doch das Angebot an Tarifen ist verwirrend groß.

Hinweis Jetzt selbst Tarife vergleichen! Zum Versicherungsvergleich Pfeil

Die Datenerhebung erfolgte am 2. November 2021 aus über 400 Tarifangeboten. Ausgenommen waren Telematik-Tarife sowie regional beschränkte Angebote. Ausgewertet wurden die jeweils fünf günstigsten Tarife für sieben verschiedene Fahrerprofile. Zur Ermittlung des Sparpotenzials wurden außerdem die Kosten eines durchschnittlich teuren sowie des teuersten Tarifs ermittelt. Berücksichtigt wurden nur Tarife, in denen folgende wichtige Leistungen enthalten sind:



• erweiterter Wildschadenschutz

• Zahlung auch bei grober Fahrlässigkeit

• • Schäden und Folgeschäden durch Tierbiss mitversichert• Zahlung auch bei grober Fahrlässigkeit Mallorca-Police enthalten

Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse des Vergleichs für die sieben Fahrerprofile:

Profil 1: Studentin (21 Jahre)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. Cosmos Direkt Basis-Schutz Abzweigung Abzweigung 2. Cosmos Direkt Comfort-Schutz Abzweigung Abzweigung 3. Allianz Smart Abzweigung Abzweigung 4. BGV/Badische Versicherungen Basis Abzweigung Abzweigung 5. Bavaria Direkt Komfort L "online Police" Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 598,34 € 606,72 € 614,58 € 626,01 € 647,02 € 1.042,66 € 1.728,73 €



Profil 2: Familie (41,40) mit kleinen Kindern* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. HUK24 Classic Abzweigung Abzweigung 2. Cosmos Direkt Basis-Schutz Abzweigung Abzweigung 3. HUK24 Classic Kasko Plus Abzweigung Abzweigung 4. R+V24 Komfort Abzweigung Abzweigung 5. Cosmos Direkt Comfort-Schutz Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 488,50 € 494,32 € 510,72 € 511,44 € 520,50 € 786,36 € 1.240,46 €

Profil 3: Paar (51, 50) mit erwachsenen Kindern (21, 19)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. GVV Direkt Classic Abzweigung Abzweigung 2. Hanse-Merkur Drive Easy Abzweigung Abzweigung 3. GVV Direkt Classic mit Kasko Plus Abzweigung Abzweigung 4. Hanse-Merkur Drive Best Abzweigung Abzweigung 5. VHV Klassik Garant Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 537,00 € 539,11 € 552,56 € 576,38 € 580,16 € 993,27 € 1.933,60 €

Profil 4: Vielfahrer (44)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. Cosmos Direkt Basis-Schutz Abzweigung Abzweigung 2. HDI Privattarif Motor Komfort Abzweigung Abzweigung 3. HUK24 Classic Abzweigung Abzweigung 4. WEFOX Comfort Abzweigung Abzweigung 5. Cosmos Direkt Comfort-Schutz Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 792,58 € 819,08 € 819,12 € 826,06 € 837,85 € 1.238,60 € 1.748,35 €

Profil 5: Rentnerpaar (70, 66)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. R+V24 Komfort Abzweigung Abzweigung 2. R+V24 Premium Abzweigung Abzweigung 3. HUK24 Classic Abzweigung Abzweigung 4. VHV Klassik Garant Abzweigung Abzweigung 5. HUK24 Classic Kasko Plus Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 303,15 € 317,11 € 355,44 € 372,79 € 372,83 € 533,64 € 1.095,59 €

Profil 6: Beamter (41) & Ehefrau (36)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. HUK24 Classic Abzweigung Abzweigung 2. HUK24 Classic Kasko Plus Abzweigung Abzweigung 3. Cosmos Direkt Basis-Schutz Abzweigung Abzweigung 4. HUK Classic Abzweigung Abzweigung 5. VHV Klassik Garant Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 398,90 € 418,23 € 428,09 € 435,63 € 439,28 € 658,40 € 1.133,52 €

Profil 7: Single (36)* Top 5 günstigste Tarife Jahresprämie Pfeil Pfeil Abzweigung 1. HUK24 Classic Abzweigung Abzweigung 2. HUK24 Classic Kasko Plus Abzweigung Abzweigung 3. Cosmos Direkt Basis-Schutz Abzweigung Abzweigung 4. HUK Classic Abzweigung Abzweigung 5. Cosmos Direkt Comfort-Schutz Abzweigung Abzweigung Durchschnittspreis Abzweigung Abzweigung Teuerster Tarif Abzweigung 585,00 € 615,20 € 628,20 € 637,43 € 663,21 € 1.006,60 € 1.528,19 €

Die Auswertung verschafft einen guten ersten Überblick darüber, welche Versicherer regelmäßig gute und günstige Tarife anbieten. Bei unseren sieben Modellfällen sind Tarife der CosmosDirekt und der HUK24 besonders häufig unter den Top-Angeboten vertreten. Am Ende bleibt aber der individuelle Vergleich unerlässlich, um das optimale Angebot für sich persönlich zu finden. Wolfgang Schütz von Verivox rät: "Autofahrer sollten jetzt den Markt nach günstigen Angeboten sondieren. In der Wechselsaison zum Jahresende profitieren sie vom verschärften Wettbewerb unter den Versicherern und somit von günstigeren Preisen."

In diesem Jahr ist die Gelegenheit zum Sparen doppelt günstig: Denn die Preise für eine Kfz-Versicherung sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Im Schnitt sind die Tarife heute rund vier Prozent günstiger als 2020. Im günstigen Segment liegen die Preise sogar sieben bis acht Prozent unter Vorjahr. Versicherungsexperte Schütz erklärt die günstigen Preise so: "Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen im Homeoffice gearbeitet oder waren vorübergehend in Kurzarbeit. Sie waren also weniger mit dem Auto unterwegs und die Versicherungen mussten deshalb auch signifikant weniger Unfallschäden regulieren als in den Jahren zuvor. Mit etwas Verzögerung profitieren davon jetzt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher – in Form von günstigeren Versicherungstarifen."