A utoklau – ein endloses Ärgernis. Immer scheinen die Diebe utoklau – ein endloses Ärgernis. Immer scheinen die Diebe Polizei und Autoentwicklern einen Schritt voraus zu sein. Selbst die neuesten Modelle mit Keyless Go und elektronischen Wegfahrsperren sind nicht komplett sicher. Mittels Jammer, Klontechnik und Scanner verschwinden jährlich mehr als 33.000 Fahrzeuge in Deutschland. Und immer häufiger werden bestimmte Modelle auf Bestellung geklaut. Besonders große SUVs deutscher Luxusmarken sind bei Dieben begehrt. Aber auch Klassiker wie Porsche 911 und ältere VW-Busse stehen hoch im Kurs. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, Ihr Auto zusätzlich gegen Diebstahl zu schützen und mit einfachen Systemen Diebe nachhaltig abzuschrecken. Mehr Sicherheit vor Diebstahl bieten vor allem mechanische Systeme. Das heißt: Einbauten, die verhindern, dass sich das Auto überhaupt bewegen lässt. Hier bieten Zubehörhandel und Onlineshops eine Vielzahl von Geräten. Fünf Systeme von fünf bis 260 Euro finden Sie unten in der Bildergalerie.

Kein Diebstahlschutz fürs Auto ist unknackbar

Die Gangschaltungssperre von Bear-Lock wird unsichtbar verbaut. Sie sorgt dafür, dass der Wählhebel nicht mehr bewegt werden kann. nachrüstbarer Diebstahlschutz Bullock Pedalsperre Preis: 118,57 Euro TierXXL Lenkradkralle Preis: 26,99 Euro Disklok Lenkradschloss Preis: 155,83 Euro Sailnovo Parkkralle Preis: 56,99 Euro HP Autozubehör Parkkralle Preis: 38,95 Euro Batterie-Trennschalter Preis: 19,95 Euro Qiorange Poltrenner Preis: 8,99 Euro Joylock Preis: 290,00 Euro Goodyear Autoradkralle Preis: 30,84 Euro Dabei setzen die Antiklausysteme an verschiedenen Punkten im und am Auto an. Eines haben Sie jedoch alle gemeinsam: Sie halten die Diebe nur für eine bestimmte Zeit auf. Am Ende kann auch jeder mechanische Diebstahlschutz mit dem richtigen Werkzeug und genügend Zeit geknackt werden. Aber genau darauf kommt es an. Diebe lassen bei erhöhtem Aufwand im Zweifel die Finger von einem zusätzlich gesicherten Auto. Den effektivsten Klauschutz bietet das teuerste System. Die Gangschaltungssperre von BearLock blockiert mit einem Käfig und Sperrbolzen aus gehärtetem Stahl den Schalthebel. Fest arretiert und mit einem Sicherheitsschloss gesichert, verhindert das System zuverlässig das Einlegen der Gänge. Um das System zu überlisten, müssen Diebe die Mittelkonsole mit viel Aufwand und Werkzeug ausbauen. Das schreckt böse Buben in den meisten Fällen ab. Nachteil: 260 Euro plus Einbau (Dauer zwei bis vier Stunden) werden fällig.

Jede Minute, die ein Dieb aufgehalten wird, ist wichtig