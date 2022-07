Lenkradkralle Heyner Wheelblock Pro Heyner Wheelblock Pro 1,3 (sehr gut) Schneller Einbau mit wenig Spiel

Sicheres Zahlenschloss

Schonendes Gummi an den Kontaktflächen Preis 97,85 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Als sicherste und stabilste Lenkradsperre im Test erweist sich das Modell Wheel Block Pro von Heyner für knapp 98 Euro – als einziges im Vergleich mit einem Zahlenkombinationsschloss. Die ausziehbare Teleskopsperre Lenkradsperre wird zwischen den Lenkradkranz gespannt. Sie fungiert dabei wie eine Art stählerne Gabel. Praktisch: Der Ausziehmechanismus ist leichtgängig, die Sperre ist schnell eingebaut – und das Lenkrad hat nur wenig Spiel. Die beiden Haken sind mit schonendem Kunststoff und der Griff mit weichem Schaumstoff überzogen. Zum bequemen Transport ist im Lieferumfang außerdem eine Tragetasche enthalten.

Neben der einfachen Handhabung überzeugt die Lenkradradkralle von Heyner vor allem durch hervorragende Sicherheit. Ihre fünf stabilen Zahlenräder konnten auch vom Profi nicht auseinandergebogen werden, um einen sogenannten Abtaster dazwischenzustecken, mit dem sich die richtige Kombination ermitteln lässt. Um das Schloss zu knacken, hätte man es aufflexen müssen – wegen des Funkenflugs und des Lärms keine ideale Diebstahlmethode. Selbstverständlich kann auch das Modell Wheel Block Pro nicht hundertprozentig schützen. Aber es macht Kriminellen zumindest das Leben schwer. Im Test hat es 65 von 70 Punkten erreicht und erhielt die Note 1,3 (sehr gut).

Lenkradkralle Artago Special Security Europe 870 Universal Artago Special Security Europe 870 Universal 2,1 (gut) Alarmfunktion

solides Schloss

schnelles Anbringen Preis 78,98 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Durch die neongelbe Warnfarbe und die Alarmfunktion wirkt das solide Schloss von Artago sehr abschreckend. Zudem lässt es sich schnell anbringen. Im Test hat die Artago Special Security Europe 870 Universal 56 von 70 Punkten erreicht und erhielt die Note 2,1 (gut).

Zoom Mit dem sogenannten "Jiggler" ("Wackler") konnten viele Schlösser einfach geknackt werden.



Wichtigstes Kriterium ist natürlich die Sicherheit. Welche Lenkradkralle schützt am besten? Aber auch Handling sowie Material und Verarbeitung wurden bewertet. Qualität und Widerstandsfähigkeit hat Schlüsseldienst-Profi Torsten Möller (57) aus Hamburg (www.schlüssel-zentrum-barmbek.de) für AUTO BILD geprüft. Wie schnell lassen sich die Lenkradsperren öffnen – und geht es auch ganz ohne Beschädigung? Dazu wurde den Probanden nicht nur mit Dietrich und Spezialwerkzeug auf den Zahn gefühlt, sondern es wurde auch getestet, welche Modelle sich mit simpleren Mitteln wie Hammer oder Schraubenzieher knacken lassen.

Sie zeichnen sich vor allem durch einfaches Handling und Robustheit aus. Die meisten Modelle sind in wenigen Sekunden angebracht. Fest installiert, blockieren sie das Drehen des Lenkrads, und das Fahrzeug lässt sich nicht mehr steuern. Achtung: Bei Reisemobilen und Transportern sind die Cockpits meist breit. Darum lässt sich hier die Rotation nicht so stark einschränken wie in den meisten Pkw. Durch Öffnen eines Sicherheitsschlosses werden die Krallen wieder entfernt. In der Regel ist dafür ein Schlüssel nötig, allerdings gibt es auch Modelle mit Zahlenschloss. Tipp: Schlüssel am besten getrennt vom Fahrzeugschlüssel aufbewahren. Und als Zahlenkombi sollte man nicht sein Geburtsdatum oder die Ziffernfolge auf dem Nummernschild wählen.

Zoom Praktisch: Die Lenkradsperre von Kleinmetall blockiert das Bremspedal, leider ist sie leicht zu knacken.



Der Klassiker ist die ausziehbare Teleskopsperre, die zwischen den Lenkradkranz gespannt wird. Sie fungiert wie eine Art stählerne Gabel. Unter diese Kategorie fallen neben dem Testsieger die beiden schlechtesten Produkte im Feld. Die Krallen von Kairay und Lescars bieten praktisch keine Sicherheit. Das Kreuzbartschloss des Lescars-Fabrikats lässt sich mit einem Schraubendreher schnell zerstören. Auch das Kairay-Produkt kann mit einem simplen Hammer durch Erschütterung geöffnet werden. Eine andere Variante der Teleskopkrallen bietet zusätzlich eine Pedalsperre. Praktisch: Die nur durch ihre Farbe zu unterscheidenden Produkte von Kleinmetall und Pretex sind stufenlos ausziehbar und mit wenigen Handgriffen zwischen Pedalerie und Lenkradkranz eingebaut. Leider fielen beide bei der Sicherheit durch, da Profis die Schlösser durch heftiges Wackeln mit einem Werkzeug im Schlosszylinder in Sekundenschnelle öffnen können.

Ohne ausziehbare Teleskopfunktion kommen die starren Lenkradkrallen von Artago und Qun Hu aus. Denn sie blockieren das Lenkrad oben mittig, indem der stählerne Krallenschaft auf dem Armaturenbrett aufliegt und so die Lenkbewegung verhindert. Im Test punktet die Sperre von Artago mit einem ordentlichen Schloss und vor allem durch ihre Abschreckung. Dank der integrierten Alarmanlage sendet das Modell ein lautstarkes Warnsignal aus, sollten sich Unbefugte daran zu schaffen machen. Hinsichtlich Funktionalität und Aussehen fällt besonders das Fabrikat von Stoplock auf. Dessen geschwungener Arm wird über den Pralltopf durch den Lenkradkranz gefädelt. Danach muss man den umklappbaren Verschlussbügel am Ende der Sperre am Volant verankern. Das Drehscheiben-Zuhaltungsschloss stellte sich als sehr widerstandsfähig heraus und ließ sich erst mit einem Hartmetall-Fräser aufbohren.

Gute Lenkradkrallen geben Autobesitzern ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit, da sie für Diebe das Risiko, erwischt zu werden, zumindest stark erhöhen – vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Der Test zeigt jedoch klar: Finger weg von billigen Schlössern! Über die können Profidiebe nur lachen. Wer sein Auto wirklich schützen will, sollte ein paar Euro mehr investieren.



Weitere Themen: Parkkrallen im Vergleich