(dpa/mas/brü/lhp/cj/jr) Halter manipulierter Dieselfahrzeuge können in Bayern von den Behörden dazu verpflichtet werden, ihre Autos mit Software-Updates nachzubessern. Das Münchner Verwaltungsgericht hat am 28. November 2018 die Klagen von sechs betroffenen Fahrern zurückgewiesen. "Die Fahrzeuge entsprechen im Moment eben nicht den gesetzlichen Vorgaben", begründete der Vorsitzende Richter die Entscheidung. Gleichzeitig forderte er in diesem Fall aber auch Verhältnismäßigkeit seitens der Behörden. "Die Dieselfahrer sind in dieser Angelegenheit nicht die Schuldigen." Die Halter hatten sich trotz behördlicher Bescheide geweigert, die Diesel-Updates in der Werkstatt vorzunehmen. Sie fürchteten nach Aussage ihres Anwalts Folgeschäden an den Fahrzeugen. Die bayerischen Behörden hatten ihnen daraufhin untersagt, die Wagen weiter zu nutzen – vereinzelt war ihnen nur die Fahrt in die Werkstatt erlaubt. Auch nach der aktuellen Entscheidung droht ihnen zunächst kein Stillstand. Das Verwaltungsgericht ließ die Möglichkeit der Berufung zu. Sollte das Verfahren in die nächste Instanz gehen, können die Halter ihre Wagen mindestens so lange weiter nutzen, bis dort ein Urteil gefällt wird.