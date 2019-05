Aufgrund der neuerlichen Vorwürfe sind noch keine Konsequenzen absehbar. Wegen der vorherigen Manipulation muss Daimler in Deutschland die Kosten der Nachrüstung stemmen, die in die Millionen gehen dürften. Hinzu kommt der Imageschaden: Daimler genießt auf wichtigen Absatzmärkten einen tadellosen Ruf. Wenn der angekratzt wird, könnte sich das auf die Absatzzahlen niederschlagen. Zudem wächst das Klagerisiko – in Europa, vor allem aber in den USA. Bei Nachweis einer illegalen Abschalteinrichtung besteht gerade dort die Gefahr einer Klage der Behörden wie auch von Privatleuten. Nicht zuletzt könnte sich US-Präsident Donald Trump in seinem scharfen Anti-Daimler-Kurs bestätigt sehen. Er wirft Mercedes und den anderen europäischen Autobauern unfaire Praktiken beim Verkauf von Autos in den USA vor. Nicht zuletzt drohen Strafen für die Missachtung von US-Umweltgesetzen.