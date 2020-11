er kennt die Situation nicht? "Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte." Der Griff an die Jackentasche, Portemonnaie vergessen. Und mit ihm den Führerschein. Das sollin Deutschland künftig nicht mehr zum Verhängnis werden.Und das hat ja heutzutage fast jeder immer dabei.Die EU-Kommission habe sich auf der Informellen Tagung der europäischen Verkehrsminister klar, sagte der teilnehmende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "Über diesen praktischen Fortschritt freue ich mich sehr, denn er führt den Menschen dieklar vor Augen", so der CSU-Politiker. Auch der ADAC begrüßte das Vorhaben mit Blick auf, mahnte aber gleichzeitig die Einhaltung hoheran. Außerdem müsse im Sinne der Verkehrssicherheit gewährleistet sein, dass ein temporärer Führerscheinentzug oder ein Fahrverbot "hier und zeitgleich abgebildet werden", sagte eine Sprecherin.

Spätestens im Januar 2033 verlieren die alten Papierdokumente ihre Gültigkeit. ©Reinhold Radermacher, StädteRegion Aachen

Schon seit mehreren Jahren läuft ein Stufenplan zum Führerscheintausch von den alten Papierdokumenten zum EU-Scheckkartenformat. Einenfür die Fahrerlaubnis auf dem Handy in der Europäischen Union. Derzeit wertet die EU-Kommission die entsprechende Führerscheinrichtlinie aus. Am Ende könnte sie bei Bedarf Änderungen vorschlagen – inklusive digitalem Führerschein. Die Ergebnisse der Videokonferenzen der Verkehrsminister sind in einer " Passauer Erklärung " festgehalten, vor allem zum Thema. Darin heißt es unter anderem: "Digitale Innovationen wie virtuelle Führerscheine und Ticketing-Plattformen müssen interoperabel sein, damit sie in der gesamten EU funktionieren."