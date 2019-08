R und 1,8 Millionen und 1,8 Millionen theoretische Führerscheinprüfungen werden pro Jahr in Deutschland durchgeführt, und mehr als ein Drittel der Teilnehmer fallen durch. Auch bei der praktischen Fahrprüfung liegt die Durchfallquote bei nahezu 30 Prozent! AUTO BILD gibt sieben Tipps zum Lernen für die Führerscheinprüfung

Tipp 1: Auswendig-Lernen hilft nicht

wenn man sich die allgemeinen Regeln des Autofahrens einprägst: Wer hat wann Vorfahrt, was muss ich beim Parken beachten, wo gelten welche Tempolimits und so weiter. Wer das Grundwissen beherrscht, kann die meisten Fragen problemlos beantworten. Schon klar: Grundsätzlich kann man alle Führerschein-Fragen auswendig lernen. Schließlich ist der Katalog, aus dem die Fragen ausgesucht werden, bekannt. Allerdings umfasst er für den Pkw-Führerschein mehr als 600 Fragen. Besser ist es deswegen,: Wer hat wann Vorfahrt, was muss ich beim Parken beachten, wo gelten welche Tempolimits und so weiter. Wer das Grundwissen beherrscht, kann die meisten Fragen problemlos beantworten.

Tipp 2: Wartezeiten zum Üben nutzen

Als Übungshilfe gibt es alle Fragen für zu Hause auf Papier oder als App. So kann man die Prüfung simulieren. Besonders praktisch: Mit Smartphone-Apps kann man auch kurze Pausen in Bus und Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt nutzen, um für die Führerscheinprüfung zu lernen. Wichtig ist, dass man sich unbedingt die Zeit nimmst, alle Fragen einmal durchzugehen. Alle falsch beantworteten Fragen genau anschauen und einprägen – und so lange wiederholen, bis die Antwort sitzt!

Tipp 3: Faustformeln einprägen

immer wieder übt, bekommt ein gutes Gefühl dafür – und kann in der Theorieprüfung vielleicht die eine oder andere Frage damit leichter beantworten. Natürlich sitzt niemand hinterm Steuer und fängt an, den Bremsweg auszurechnen. Wer aber die Faustformeln für Sicherheitsabstand, Anhalteweg oder Reaktionsweg parat hat und– und kann in der Theorieprüfung vielleicht die eine oder andere Frage damit leichter beantworten. Die wichtigsten Formeln sind hier zusammengestellt.

Tipp 4: Details zum Fahrzeug lernen

Am besten fragt man während einer Fahrstunde einmal beim Fahrlehrer nach und notiert sich alle möglichen Fragen. Dann mehrfach durchgehen und abfragen lassen. Für die praktische Prüfung selbst kann man nicht viel lernen, schließlich geht es darum, zu zeigen, dass man den Wagen fahren kann. Allerdings kann der Prüfer vor Fahrtantritt noch einige Fragen zum Fahrzeug stellen! Dazu zählen unter anderem Fragen zur Beleuchtung ("Wie schaltet man das Fernlicht ein?"), zu den Reifen (Mindestprofiltiefe) oder zur Bedeutung der einzelnen Kontrollleuchten im Cockpit und notiert sich alle möglichen Fragen. Dann mehrfach durchgehen und abfragen lassen.

Tipp 5: Fahr-Training zur Vorbereitung

auf einem Verkehrsübungsplatz trainieren. Hier können auch für Anfänger schwierige Situationen wie das Anfahren am Berg oder Das Fahren selbst kann man, neben den Fahrstunden mit dem Fahrlehrer, auch. Hier können auch für Anfänger schwierige Situationen wie das Anfahren am Berg oder Einparken geübt werden. Voraussetzung ist allerdings eine Begleitperson, die seit mindestens drei Jahren einen Pkw-Führerschein besitzt.

Tipp 6: Sich selbst motivieren

Lernstoff in kleine Einheiten aufteilen. Für jede absolvierte Einheit gönnen Sie ich eine Belohnung – das erhöht die Motivation und den Spaß am Lernen. Für den Führerschein gilt grundsätzlich das Gleiche wie für jede andere Prüfung: Für das Lernen am besten einen Zeitplan machen und den. Für jede absolvierte Einheit gönnen Sie ich eine Belohnung – das erhöht die Motivation und den Spaß am Lernen.

Tipp 7: Nicht durchdrehen