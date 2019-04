M

ehr als 21.700 Ordnungswidrigkeiten, 79 Verkehrsunfälle mit insgesamt 34 Verletzten, in 50 Fällen flüchteten die Fahrer vom Unfallort: Diese erschreckende Bilanz gehört zum Verhalten der ausländischen Diplomaten im Berliner Straßenverkehr im Jahr 2018. Sie geht hervor aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage des Spandauer Abgeordneten Peter Trapp (CDU), über die BILD exklusiv am 6. April 2019 berichtete. An der Spitze der Verkehrssünder liegt demnach das diplomatische Corps der USA, gemäß dem Motto von Präsident Donald Trump: "America first!" Ein Jahr zuvor lagen die Amerikaner noch auf Platz zwei, im Jahr 2016 auf Rang fünf. Es folgen in der Bilanz 2018 Griechenland, Russland und der Jemen. Die genaue Zahl der jeweiligen Verstöße ist unbekannt.