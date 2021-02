Dieser Fünfmeter-Koloss ist mit seiner Chrysler-Plattform technisch mit der Mercedes E-Klasse (W 211) verwandt. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Derwirkt mit seinerjedoch wie ein Barbar auf Raubzug. An seine Umwelt schickt derSignale, an den Fahrer aber auch: "Pass gut auf, Kleiner, sonst nehme ich die Sache selbst in die Hand!" Lieber nicht, unsere Leihgabe wollen wir nachmittags trotz nasser Straße (verdammt!) wieder in einem Stück bei Auto & Technik Goldmann in Geesthacht östlich von Hamburg abliefern. Das ist gar nicht so leicht. Vor allem, weil ständig die Gedanken darum kreisen, wie sich diebei voll durchgedrücktem Gaspedal und deaktiviertem ESP auf der kurvigen Landstraße wohl anfühlen.Allein– und in alle Richtungen schwer abzuschätzen. Gefühlt schleift man schon längst die Felgenhörner der rechten Räder am Bordstein weg. Tatsächlich könnte aber noch ein Fiat 500 rechts überholen, ohne die Fahrbahn zu verlassen. Daran gewöhnt man sich, auch wenn es ein bisschen dauert. Deutlich schneller fällt der Groschen, dass es sich beimum einen gemütlichen Cruiser handelt, auch wenn er, wie in unserem Fall, über gewaltige Hubraumreserven verfügt.