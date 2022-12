2006 wurde das Einzelstück auf der Detroit Auto Show ausgestellt. Der damalige Slogan lautete sinngemäß: Eine Schlange mit einer komplett neuen Haut! Und auch wenn es sich auf den ersten Blick um ein normales SRT-10 Coupé handelt, so wurde die Viper umfangreich umgebaut. Gleich mehrere Karosserieteile bestehen aus Carbon. Der Frontsplitter, die Seitenschweller, Motorhaube, Dach sowie die gesamte Heckschürze inklusive Spoilerlippe wurden aufwendig aus Carbon hergestellt. Durchgeführt wurden die Arbeiten von American Specialty Cars (ASC) und um das teure Material auch sichtbar zu machen, wurden bestimmt Teile wie die Seitenschweller und die Heckpartie bewusst in Sichtcarbon belassen, während die Motorhaube und das Dach in der Farbe "Arctic Ice Pearl" teillackiert und mit Akzenten in "Viper Blue" und "McLaren Orange" verziert wurden.