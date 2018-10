Drei Japan-Youngtimer auf Europa-Tournee

Draußen ist es heiß. Drin­nen ist es heißer. An sich ist unser Mazda 929 eine coo­le Kiste. Wäre da nicht die Sonne. Und so sind es im silber­nen Kombi gefühlte 60 Grad. Grund für den Hitzestau ist die Motorkühlung. Die kommt hier in Spaniens Wüste an ihre Gren­zen. Die Temperaturanzeige klettert bedenklich Richtung Rot. Und um keinen Motorschaden zu riskieren, nutzen wir das In­nenraumgebläse. Anders gesagt: Die Heizung steht auf Volldampf, schwitzend fließen wir in die weichen Mazda-Polster. Aber es funktioniert! Der Zeiger wandert langsam wieder nach links, die Gefahr eines Motorschadens ist gebannt – und nur darauf kommt es an.

Ein gutes Team ist die halbe Miete

Zweite Etappe: Rick fährt mit Miriam, Sabine mit Bernd und Marsha (stehend) mit Tobi. ©Daniel Otterbein

Wer suchet, der findet

Die Teilnehmersuche war eine eher einfache Aufgabe. Schwieriger gestaltete es sich, einen passenden fahrbaren Untersatz zu finden. Det Müller, der Autoexperte bekannt aus der TV-Serie "Grip", hatte den Auftrag, drei Mazda-Young- beziehungsweise Oldtimer zu besorgen. Miriams Roadster hatte er schnell zur Hand. Die Suche nach Tobis Wankel entpuppte sich da als aufwendiger. Und an meinem Mittelklasse-Kombi wäre Det fast gescheitert. So ein 929 ist schwer zu finden. Und dieser war extrem runtergerockt, die Restaurierung aufwendiger als geplant.

Der Weg ist das Ziel

Lockere Radmuttern am Mazda 929: Kein großes Ding, die sind schnell angezogen. ©Daniel Otterbein Geschichte. Alle drei Mazda haben es rechtzeitig zum Start der European 5000 geschafft und sich zwischen die 170 anderen Teilnehmer eingereiht. Bei dieser Rallye geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit, der Weg ist das Ziel. Das Bordbuch verlangt, möglichst keine Autobahnen zu fahren. Und zwischendurch müssen wir kleinere Aufgaben erledigen. Immer mit viel Spaß. Und natürlich, der wichtigste Auftrag: Nach zwölf Tagen in Amsterdam über die Ziellinie rollen.



Eine Herausforderung, schließlich ist das Mindestalter für Teilnehmerfahrzeuge 20 Jahre. Der Mazda 929 hat sogar 38 auf dem Buckel, auch Tobis RX-7 ist nicht viel jünger. Entsprechend sind unsere beiden Japaner die Wackelkandidaten im Mazda-Team. Am Ende unbegründet, nur Kleinigkeiten stoppen uns kurz: Bei Tobis Wankel hängt die Schwimmernadel im Vergaser. Er bleibt mit abgesoffenem Motor und feuchten Zündkerzen liegen. Der Fehler ist schnell behoben, der Vergaser repariert. Neben den Temperaturproblemen meines Mazda und seinem erhöhten Verlangen nach Motoröl gönnt sich der 929 keine weiteren Auffälligkeiten. Okay, ein paar Radmuttern lösen sich, offensichtlich zu viel Gekurbel in den Serpentinen.

Ein kurzes Stück "Tour de France"

Tour de France mit Kühen: Tobi Wolf hat sich ein Rad geliehen, fährt 200 Meter auf einer Bergetappe.

©Daniel Otterbein

And the winner is ...