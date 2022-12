Sie möchten ein SUV aber keines, das an jeder Ecke steht? Dann ist der DS 7 genau das richtige Auto für Sie! 2017 war der knapp 4,60 Meter lange DS 7 das erste Modell von Citroëns Nobelmarke und auch wenn er das meistverkaufte Modell der Edelmarke ist, ist der DS 7 Crossback hierzulande ein echter Exot. Erst im Sommer hat DS dem Bestseller ein umfangreiches Facelift spendiert bei dem nicht nur die Optik und der Innenraum aufgewertet wurden, sondern auch die Motorenpalette umfassend überarbeitet wurde. Als einziger reiner Verbrenner ist ein 130 PS starker Diesel erhältlich. Darüberhinaus wird der DS 7 mit drei unterschiedlich starken Plug-in-Hybridantrieben angeboten. Der Basispreis des edel anmutenden DS 7 liegt aktuell bei 42.490 Euro. Im Leasing gibt es das SUV aktuell zu attraktiven Konditionen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den DS 7 als Diesel in der Ausstattungslinie "Bastille+" für 349 Euro brutto pro Monat leasen, was einem guten Leasingfaktor von 0,81 entspricht. Die Laufzeit ist mit 48 Monaten bei 10.000 Kilometern pro Jahr angegeben. Weitere Kilometerpakete oder Laufzeiten sind auf den ersten Blick nicht wählbar, doch hier könnte sich eine konkrete Nachfrage beim Leasingpartner lohnen.

Wie bei fast jedem Leasingangebot werden einmalig Kosten für die Überführung fällig. In dem Fall des DS 7 sind es 990 Euro brutto, sodass sich die Gesamtleasingkosten in vier Jahren auf 17.742 Euro (349 Euro mal 48 plus 990 Euro) belaufen!