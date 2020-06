Die Ducati Panigale V4 R ist eine nach Kurven gierende Waffe, fĂŒr die der Lenker viel Erfahrung braucht.

Das, das fĂŒr das Lego-Modell Pate stand, siehtals ultimativen Ausdruck des Stils, der Raffinesse und der Leistung, fĂŒr die die italienische Marke steht. In anderen Worten: dieist ein messerscharfes Renn-Biest, fĂŒr das man am besten einiges an Erfahrung hinter dem Lenker mitbringt. Dergroße V4 der Ducati leistetbei 15.250 Umdrehungen pro Minute und entwickeltmaximales Drehmoment. Zwar hat die Panigale V4 R mit ABS , Ride by Wire, einer Launch-Control, einem Schaltautomaten, einer Traktions- und einer Wheelie-Kontrolle Helferlein an Bord, die ein engesum den Fahrer knĂŒpfen. AnfĂ€nger dĂŒrften mit der Italienerin aber ĂŒberfordert sein.