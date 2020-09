D

Studie

# Wallboxen im ADAC-Test 1. Heidelberg Wallbox Home Eco Preis*: 487 Euro Note: 1,0 2. Webasto Pure Preis*: 630 Euro Note: 1,2 3. ESL Wlli Light Pro Preis*: 645 Euro Note: 1,4 4. Mennekes Amtron Start C2 Preis**: 857 Euro Note: 1,6 5. Wallbox Chargers Pulsar Preis**: 836 Euro Note: 1,9 6. Perdok ecoLoad Preis*: 549 Euro Note: 2,8 *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test

as öffentliche Netz an Ladestationen in Deutschland wächst, hat aber noch große Schwächen. Am häufigsten jedoch werden Elektroautos und Plug-in-HybridmodelleWas viele nicht wissen:Das Bonner Analysebüro EuPD Research hat sich in seiner Zuhause Strom tanken " ausführlich mithierzulande beschäftigt und festgestellt: E-Auto-Besitzer können mit derGesucht und gefunden wurden die jeweils besten Tarife für, die rund 5000 Kilometer pro Jahr fahren und ausschließlich zu Hause laden (Strombedarf: 1000 kWh)., die etwa 14.000 Kilometer mit ihrem E-Mobil unterwegs sind und zumindest gelegentlich eine öffentliche Ladestation ansteuern (1240 kWh)., die jährlich 30.000 abreißen und lediglich 60 Prozent ihres Strombedarfs fürs E-Auto daheim decken (3600 kWh).