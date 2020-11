W

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

ird das der Durchbruch in der Batterietechnik für Elektroautos ? Ein neuerkönnte schon in rund zwei Jahrenermöglichen – sogar 2000 Kilometer sollen drin sein. Die neue Technologie, die für diesen Quantensprung sorgen soll, heißtund wurde in einem Gemeinschaftsprojekt der deutschenund der staatlichen Forschungseinrichtungaus den Niederlanden entwickelt. Eine Firma für die Vermarktung dernamens SALD BV wurde auch schon gegründet. "Unzählige Anfragen" von Investoren zur Beteiligung seien bereits eingegangen, so das Unternehmen mit Sitz in Eindhoven.SALD-Akkus sollen auf ähnlich großem Bauraum wie bei aktuellen E-Auto-Batterien nicht nur die, sondern auch diebieten, wie SALD BV mitteilte. Damit könnte ein Elektroauto. "Es geht nicht darum, einen theoretischen Reichweitenrekord aufzustellen. Sondern wir reden selbst im ungünstigsten Fall davon, dass der Akku in einem E-Autonoch mindestensbesitzt", sagte SALD-CEO Frank Verhage vollmundig. Einsatzbereit sein solle die neue Akkugeneration, Gespräche mit Autoherstellern seien bereits geführt worden. Die Technologie harmoniere auch mit dem neuen Lithium-Eisenphosphat-Akku von Tesla für das Model 3 in China.