In Kooperation mit

Volkswagen up e-up, Elektro

48155 Münster, Beresa GmbH & Co. KG - Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

48308 Senden-Bösensell, Beresa GmbH & Co. KG - Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Volkswagen up e-up, Elektro

Beim Nachweis kann einhelfen. Um einen bundesweit einheitlichen Prozess zu ermöglichen, wurde die DAT beauftragt, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterstützen. Das BAFA ist für die Zahlung des Bundesanteils am sogenannten Umweltbonus zuständig. Die DAT bietet über ihre zertifizierten Kfz-Sachverständigen ein Gutachten für 29 Euro (plus möglicher Anfahrts- und anderer Bearbeitungskosten) an, das die Förderfähigkeit eines gebrauchten Elektrofahrzeuges revisionssicher bestätigt. Darin festgehalten werden insbesondere der, der, alleund das