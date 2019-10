"Viele sehen die, leider wirdgefahren. Wer so etwas macht, gefährdet sich und andere. Und er setzt unter Umständen seinen Führerschein aufs Spiel", hatte Thomas Böhle, Münchner Kreisverwaltungsreferent, bereits zuvor gewarnt. Was viele Nutzer nicht wissen: Bei E-Scootern gelten die: Ab 0,5 Promille liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, bei einem Erstverstoß gibt es zwei Punkte im Fahreignungsregister, 500 Euro Geldbuße und einen Monat Fahrverbot . Ab 1,1 Promille spricht man von einer Trunkenheitsfahrt, bei einem Unfall kann jedoch schon ein Wert ab 0,3 Promille als Trunkenheitsfahrt gelten. Für Fahrer unter 21 Jahren und solche in der Probezeit gilt sogar die Null-Promille-Regel. ( hier gibt es mehr Informationen zur Rechtslage bei E-Scootern).

Obwohl inim europäischen Vergleich diefür Elektro-Tretroller gelten,die Meldungen über. So registrierte die Münchner Polizei bereits in den ersten vier Wochen nach der Genehmigung Mitte Juni rund 100 Fälle. Bei einer Feldbeobachtung des ADAC in Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Heidelberg kam heraus, dass sich von den 4000 beobachteten Fahrern etwa ein Viertel nicht an die Regeln hielt – vor allem in den Abendstunden.