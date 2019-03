O b sie im b sie im Bundesverkehrsministerium gerade Überstunden machen? Nötig wäre es dringend. Wegen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Die sollte eigentlich schon zum Jahresbeginn 2019 in Kraft treten und regeln, wie und wo elektrisch betriebene Tretroller ( E-Scooter ) am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Denn klar ist in Sachen E-Scooter : Rechtslage und Realität passen nicht mehr zusammen. Doch die Behörde von Minister Andreas Scheuer (CSU) hat das Papier aufs Frühjahr verschoben.

Trend E-Scooter: Rechtslage muss angepasst werden

Sharing-Dienste für Elektroflitzer stehen in den Startlöchern

Bird­-Chef Travis VanderZanden ist erst zufrieden, wenn mehr E-­Scoo­ter als Autos auf den Straßen fahren. Damit ist das nächste Problem programmiert: die Unfallgefahr. Durch den Boom in den USA seien dort seit 2017 mehr als 1500 Scooter-Fahrer mit Prellungen, Nasen- und Armbrüchen behandelt worden, meldet die US-Zeitschrift "Consumer Reports". Die Logik dahinter: Je mehr Pendler sich auf die E-Flitzer stellen, desto öfter muss es statistisch betrachtet auch zu Unfällen kommen. Eine generelle Crashgefahr daraus abzuleiten, greift zu kurz. Nicht nur Entwickler und Anbieter der zahlreichen E-Scooter warten auf die längst überfällige Verordnung. Noch ungeduldiger stehen Sharing-Dienste für die Elektroflitzer in den Startlöchern. Die Poleposition besetzt derzeit das zwei Milliarden Dollar schwere US-Start-up Bird. Im bayrischen Bamberg führt das vom Amerikaner Travis VanderZanden geführte Unternehmen seit Dezember 2018 einen Testlauf mit 15 E-Scootern durch. "Wir warten sehnlichst auf die Sondergenehmigung, um den Versuch aufs öffentliche Stadtgebiet auszudehnen", sagt Bambergs Pressesprecher Jan Giersberg. Dann soll die Flotte laut Bird auf 100 Exemplare aufgestockt werden. VanderZanden hat schließlich große Ziele: "Wir werden nicht zufrieden sein, bis mehr Birds auf den Straßen fahren als Autos", tönt der Ex-Topmanager von Taxischreck Uber . Seine Bird-Roller sollen die Abgasbelastungen in den Städten senken. In Antwerpen, Brüssel, London, Madrid, Paris , Wien und Zürich ist Bird bereits vertreten. Und knapp 100 Städte in den USA hat VanderZanden über Nacht mit Rollern geflutet.

Die E-Invasion bekommt nicht überall Beifall