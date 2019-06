er einen E-Scooter fährt, nimmt am Straßenverkehr teil. Dementsprechend gelten bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Tut man das nicht, drohen, die sich auch negativ auf den Pkw-Führerschein auswirken können.

Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, muss mit einer Strafe rechnen. Wird man. Fehlt das Versicherungskennzeichen werden 40 Euro fällig. Passiert ein Unfall, muss man die Kosten in der Regel selbst übernehmen. Im schlechtesten Fall droht noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz – hier drohen bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Funktionieren die Lichter nicht ordnungsgemäß oder es liegen andere Mängel vor, durch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird, erheben die Beamten 15 bis 30 Euro Ordnungsgeld.

Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, muss sich – wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch – an gewisse Regeln halten. Die Elektrokleinstfahrzeugverordnung (eKFV) sieht einige Verhaltensregeln vor:

• Sie dürfen nur auf Fahrradwegen bzw. -straßen gefahren werden. Sind keine Radwege vorhanden, muss auf die Fahrbahn ausgewichen werden.• E-Scooter dürfen nur hintereinander und nicht nebeneinander fahren• Es ist verboten freihändig zu fahren oder sich an andere Fahrzeuge anzuhängen• Auch für E-Scooter gilt das Rechtsfahrgebot• Wer abbiegen will, muss das durch ein Handzeichen zu erkennen geben• Beim Fahren auf Radwegen ist Rücksicht auf Radfahrer erforderlich. So muss zum Beispiel schnelleren Fahrradfahrern das Überholen möglich gemacht werden. Bei mit Fußgängern gemeinsam genutzten Wegen, ist die Geschwindigkeit anzupassen• Es dürfen keine Personen befördert oder Anhänger befestigt werden• Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer