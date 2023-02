Die Fahrräder werden mit dem flexiblen Rahmenhalter am Haltebügel und durch Spannbänder in den Radschienen montiert. Die extralangen Spannbänder und breite Schienen ermöglichen sogar den Transport von Fatbikes mit ihren extrabreiten Reifen

Trotz Fahrradträger Zugang zum Kofferraum

Durch integrierte Schlösser an den Haltearmen sowie am Träger selbst sind die Fahrräder wie auch der Träger vor ungewollten Zugriffen von Langfingern am Fahrzeug gesichert.

Dieser Fahrradträger ist mit einem 13-poligen Stecker ausgestattet. Wer seine Bikes mit einem Fahrradträger außen am Heck des eigenen Fahrzeugs transportieren will, sollte darauf achten, dass in einigen Ländern (zum Beispiel in Deutschland und Österreich) für die notwendige Lichtanlage die Verwendung eines 13-poligen Elektrosatzes vorgeschrieben ist.