Der Frühling naht und damit auch der nächste Reifenwechsel. Die Winterreifen können in die Sommerpause, die Sommerreifen müssen ran ans Fahrzeug. Mit dem Bordwerkzeug kann das eine durchaus anstrengende und manchmal auch recht wackelige Angelegenheit werden.

Der Bahco-Wagenheber passt durch seine äußerst flache Bauform unter nahezu jedes Auto und lupft Fahrzeuge bis zu drei Tonnen maximal 55 Zentimeter in die Höhe. Und das dank der eingebauten Doppelkolben leicht und schnell. Dabei ruht das Auto sicher und vor Kratzern geschützt auf einer stabilen Gummiauflage.

Praktisches Ablagefach im Bahco-Wagenheber

Praktisch ist das Ablagefach vor dem Hebel, in dem Werkzeug, Schrauben oder Muttern während der Montage sicher aufbewahrt werden können.

Falls notwendig kann das aufgebockte Fahrzeug auf den PU-ummantelten Stahlräder in der Garage trotz des hohen Eigengewichts von fast 50 Kilogramm in die richtige Position manövriert werden. Zudem verfügt der Bahco Kompakt-Wagenheber über ein großes Fußpedal für eine einfache Nutzung in jeder Position.