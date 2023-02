Kinder, die sich an den bunten Steinen erfreuen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen oder Väter und Opas, die sich an komplizierten Technik-Bausätzen versuchen – die Faszination Lego-Bausteine scheint keine Altersgrenzen zu kennen.

Für Film- und Autofans bietet der Online-Marktplatz eBay jetzt den legendären Nissan Skyline GT-R (R34) aus dem Hollywood-Streifen Fast & Furious als Lego-Set zum Nachbauen für 20,95 Euro an.

Der Bausatz besteht aus 319 Teilen und ist für Kinder ab neun Jahren geeignet. Fertig zusammengesetzt kann man mit dieser detailgetreuen Nachbildung aus der Lego-Serie Speed Champions die Verfolgungsjagden aus dem spektakulären Actionfilm nachspielen oder den Supersportwagen einfach als Blickfang in einer Vitrine ausstellen.

Dieser Spielzeugflitzer aus 2 Fast 2 Furious begeistert mit vielen Details, die auch das Original kennzeichnen. Dazu gehören beispielsweise die markante blaue Lackierung an den Seiten, der voluminöse Heckflügel oder die imposanten Radläufe.

Lego Skyline inklusive Minifigur



Und natürlich lässt sich das analoge Spielerlebnis auch in die digitale Welt verlängern. Mit der Lego-Builder App können Baumeister jeden Alters das Modell vergrößern, drehen und näher betrachten. Die Funktionen erleichtern es, das Modell am eigenen Smartphone oder Tablet zum Leben zu erwecken und sorgen so nochmal für tolle Spielerlebnisse anderer Art.