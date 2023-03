Der Winkelschleifer schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliese. Zur Erstausstattung des Geräts, das in einem Karton geliefert wird, gehören eine Diamantscheibe "Standard for Universal" in der Größe 180 x 22,23 mm sowie zwei Trennscheiben " Expert for Inox Rapido" (180 x 22,23 mm).