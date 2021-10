15 Prozent Rabatt mit dem Code "PRIMA2". So lässt sich die heimische Werkstatt-Ausstattung auf Vordermann bringen und nebenbei noch kräftig sparen. AUTO BILD zeigt die besten Deals! Schlagschrauber, Winkelschleifer und Co gehören in jede gut ausgestattete Schrauber-Werkstatt. Praktisch: Pünktlich zur Reifenwechsel-Saison gibt es bei eBay reduziertes Markenwerkzeug von Bosch. Dazu gibt es. So lässt sich die heimische Werkstatt-Ausstattung auf Vordermann bringen und nebenbei noch kräftig sparen. AUTO BILD zeigt die besten Deals!

Akku-Schlagbohrer von Bosch im Angebot

Akku-Schlagschrauber machen den Rädertausch zum Kinderspiel. Aktuell gibt es verschiedene Modelle von Bosch zum günstigen Angebotspreis. Obendrauf winken dank Coupon-Code 15 Prozent Rabatt. Besonders gefragt ist zum Beispiel das Modell GDX 18V-200 C von Bosch Professional, inklusive zwei Akkus, Schnellladegerät und praktischem Aufbewahrungskoffer. Aktuell kostet das Modell 319,90 Euro – mit Rabatt-Code stehen nur noch rund 218 Euro auf dem Etikett. Noch günstiger geht es mit dem Akku-Schlagschrauber GSB 18V-55 für rund 211 Euro inklusive Rabatt.

Hochdruckreiniger, Nass-Trockensauger und mehr



Hochdruckreiniger zum Schnäppchenpreis abgestaubt werden: Der GHP 5-75 X kostet aktuell 469 Euro und wird mit dem Gutschein noch mal 50 Euro günstiger. Fürs professionelle Aussaugen und eine Polsterreinigung ist ein Bosch Professional GAS 35 L SFC+ nur noch rund 334 Euro. Insgesamt umfasst der eBay-Deal über 200 Produkte von Bosch, darunter auch Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Fensterreiniger und vieles mehr. Für die Autowäsche kann bei eBay einabgestaubt werden: Der GHP 5-75 X kostet aktuell 469 Euro und wird mit dem Gutschein noch mal 50 Euro günstiger. Fürs professionelle Aussaugen und eine Polsterreinigung ist ein Nass-Trockensauger von Vorteil. Auch den gibt es gerade als eBay-Deal: Mit Rabatt kostet dernur noch rund 334 Euro. Insgesamt umfasst der eBay-Deal, darunter auch Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Fensterreiniger und vieles mehr.

15 Prozent Rabatt bei eBay: So geht's

Um von der Rabattaktion zu profitieren, müssen Sie an der Kasse lediglich den Code "PRIMA2" eingeben – der Rabatt wird automatisch abgezogen. Der Rabatt beträgt 15 Prozent auf alle in der Aktion inbegriffenen Bosch-Werkzeuge; maximal liegt der Nachlass jedoch bei 15 Euro. Insgesamt kann der Code bis zu zehn Mal eingelöst werden. Die Aktion für das Bosch-Werkzeug endet am 21. Oktober 2021.