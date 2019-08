Viele Autos haben die PDC mittlerweile serienmäßig. Sensoren können zum Beispiel in die Stoßstange eingelassen werden. Das kommt der serienmäßigen PDC am nähesten, ist aber auch auch sehr aufwendig. Denn dafür muss unter anderem die Stoßstange abmontiert und mit Löchern versehen werden. Das ist in der Regel ein Fall für die Fachwerkstatt. Plus: die nachgerüsteten Sensoren sind meist nicht in Wagenfarbe und fallen optisch heraus. Einfacher, günstiger und auch für Selbermacher kein Problem: Die Einparkhilfe durch einen Kennzeichenhalter mit bereits integrierten Sensoren nachzurüsten. Hier ist kein Bohren oder Abbauen von Autoteilen erforderlich. Die Autos werden immer größer, aber die Parklücken gefühlt immer kleiner. Gerade in den engen und vollen Städten ist eine elektronische Einparkhilfe deswegen fast unverzichtbar geworden. Ein akustisches Signal warnt, bevor man sich zu nah an ein Hindernis begibt und bewahrt das Auto so vor Dellen und Kratzern. Bei vielen neuen Autos ist die Park-Distance-Control (kurz: PDC) ab Werk an Bord. Aber auch Autofahrer, die nicht serienmäßig über die "Parkpiepser" verfügen, müssen nicht darauf verzichten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten eine Einparkhilfe nachzurüsten: Die. Das kommt der serienmäßigen PDC am nähesten, ist aber auch auch sehr aufwendig. Denn dafür muss unter anderem die Stoßstange abmontiert und mit Löchern versehen werden. Das ist in der Regel ein Fall für die Fachwerkstatt. Plus: die nachgerüsteten Sensoren sind meist nicht in Wagenfarbe und fallen optisch heraus. Einfacher, günstiger und auch für Selbermacher kein Problem:. Hier ist kein Bohren oder Abbauen von Autoteilen erforderlich.

Einparkhilfe (PDC) selbst nachrüsten: So geht's

Kennzeichenhalter: Wer die Parksensoren selbst nachrüsten möchte, kann das am einfachsten mit einem Kennzeichenhalter mit integrierten Parksensoren tun. Dabei wird der bereits montierte Kennzeichenhalter einfach durch den neuen mit integrierten Sensoren ausgetauscht. Jegliche Verkabelung entfällt, da das Kennzeichen-System das Signal per Funk an ein Display mit integrierten Lautsprechern sendet. Die Stromversorgung des Halters läuft über einen Akku, der in der Regel mehrere Monate hält. Das Display wird vorne im Auto im Sichtbereich des Fahrers angebracht und über den 12-Volt-Stecker mit Strom versorgt. Die Stoßstangen bleiben unversehrt, da keine Löcher für die Parksensoren gebohrt werden müssen. Und eine Stoßstange ohne Sensoren sieht einfach immer schöner aus als eine mit Sensoren, auch wenn diese professionell in Wagenfarbe lackiert wurden. Die Kennzeichenhalter-Lösung gibt es übrigens auch mit Rückfahrkamera . Wie man sie nachrüstet, ist hier erklärt.

Einzelne Sensoren: Schwieriger ist es, die Einparkhilfe für die Stoßstange nachzurüsten. Hier sollten nur sehr geübte Schrauber ans Werk gehen, ansonsten ist schnell die Stoßstange hin. Zum Einbau der Sensoren muss der Stoßfänger abmontiert werden. Dann werden Löcher in den Stoßfänger an die Stellen für die Parksensoren gebohrt. Wichtig: Sie müssen exakt an der richtigen Position sein, sonst funktioniert das System nicht richtig. Die Sensoren werden in den Löchern positioniert. Dann müssen die mitgelieferten Steuergeräte mit dem Bordnetz verkabelt und die zugehörigen Lautsprecher montiert werden. Das Ganze erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung im Schrauben an Autos. Damit das Ergebnis gut wird, überlässt man die Nachrüstung der PDC-Sensoren am besten einem Fachmann. Einparkhilfen bei Amazon FenSens Parking Sensor Preis: 90 Euro* Kennzeichenhalter mit Einparkhilfe Preis: 40 Euro* Step1 Nummernschild mit Parksensoren Preis: 60 Euro YMPA Rückfahrwarner Preis: 45 Euro Lescars Parksensoren Preis: 38 Euro Luis T5 Rückfahrkamera Preis: 149 Euro *Preise: Stand 16.08.2019

Kosten für die Nachrüst-PDC

Je nach System variieren die Kosten für eine Einparkhilfe zum Nachrüsten stark. Kennzeichenhalter mit integrierten Parksensoren gibt es schon für 50 Euro. Hochwertigere Systeme liegen zwischen 100 und 200 Euro. Wer die Sensoren für den Stoßfänger nachrüsten will, zahlt zwischen 50 und 150 Euro. Manche Systeme gibt es schon für 20 Euro, von diesen Billig-Angeboten sollte man jedoch lieber die Finger lassen. Bei den Sensoren für den Stoßfänger kommen gegebenenfalls Kosten für die Montage in der Werkstatt dazu. Je nach Aufwand kann diese Rechnung zwischen 300 und 1000 Euro betragen. Zum Vergleich: Bestellt man den aktuellen VW Golf in der Basisversion mit PDC als Sonderausstattung, zahlt man 580 Euro mehr. Hier sind dann allerdings auch elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel inbegriffen.

Fensens Einparkhilfe mit Smartphone-App

Eine besonders einfache Methode, um die Einparkhilfe nachzurüsten, hat das amerikanische Unternehmen Fensens entwickelt. Die Fensens-Kennzeichenhalterung mit integrierter Einparkhilfe funkt den Abstand zu umliegenden Hindernissen per Bluetooth aufs Smartphone. Dabei sendet der Kennzeichenhalter die Daten an eine Smartphone-App. Der von den Sensoren ermittelte Abstand zu umliegenden Hindernissen wird via Bluetooth auf das Smartphone des Autofahrers übertragen, das – mit der dazugehörigen Fensens-App ausgerüstet – den Abstand akustisch (Piepen) und visuell darstellt. Wird die Distanz zu einem Objekt kritisch, lässt die App zur Warnung das Smartphone zusätzlich vibrieren. Die Kennzeichenhalter funktionieren einzeln, zum Beispiel nur hinten montiert, und auch als Paar, sodass die Abstände zu Hindernissen vor und hinter dem Auto signalisiert werden.

Kennzeichenhalter mit Einparkhilfe: Darauf achten

Einige Einschränkungen gibt es allerdings auch. So funktionieren die Kennzeichenhalter nicht in besonders tief liegenden Kennzeichenmulden. Und auch zu hoch dürfen die Halter nicht angebracht werden, um den Abstand eines Hindernisses verlässlich ermitteln zu können. Wichtig: Jeder Sensor deckt nur einen bestimmten Bereich ab. Das Signal verläuft fächerförmig. Je näher das Hindernis also kommt, desto kleiner wird der abgedeckte Bereich. Eine Anhängerkupplung kann zusätzlich zu Fehlmessungen führen. Daher ist es wichtig, sich nicht komplett auf die PDC zu verlassen, sondern als Fahrer immer den Überblick zu behalten.