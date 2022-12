Motorroller, Federgabel à la Mountainbike, Lenker ähnlich denen an BMX-Rädern. Dazu beißt sich eine breite Raupenkette in den Schnee, die auch einem ausgewachsenen Snowmobil stünde. Das Ganze surrt dann so leise durch die Winterlandschaft wie ein Tesla mit Schrittgeschwindigkeit. Anhand der Optik und sehr oberflächlich betrachtet, könnte man also meinen: Auweia – damit durch die verschneiten Alpen? Nach einer exklusiven Testrunde am Stubaier Gletscher in Tirol können wir nur heftig nicken: und ob!